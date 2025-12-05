Sancțiunea aplicată platformei X și angajamentele TikTok întăresc transparența mediului online în UE, susține ANCOM

Decizia Comisiei Europene (CE) de a sancţiona platforma X pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) şi acceptarea angajamentelor obligatorii asumate de TikTok în vederea respectării cerinţelor de transparenţă în materie de publicitate reprezintă paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur, transparent şi responsabil în Uniunea Europeană, susţine Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

„Comisia Europeană sancţionează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) şi acceptă angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok pentru a asigura respectarea cerinţelor de transparenţă în materie de publicitate. Cele două decizii emise astăzi de Comisia Europeană reprezintă paşi importanţi în consolidarea unui mediu online sigur, transparent şi responsabil în Uniunea Europeană”, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei, transmis vineri AGERPRES.

Procedura de verificare a platformei X a fost deschisă în decembrie 2023 şi a vizat posibile încălcări privind moderarea conţinutului, combaterea informaţiilor ilegale, transparenţa în materie de publicitate, utilizarea designului înşelător şi accesul la date pentru cercetare, transmite Agerpres.

Încălcările constatate de către CE includ: utilizarea înşelătoare a marcajului „blue checkmark”, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul DSA privind interzicerea designului înşelător, lipsa de transparenţă şi accesibilitate a registrului de publicitate, cu încălcarea art. 39 din Regulamentul DSA, precum şi nerespectarea obligaţiilor privind accesul la date publice pentru cercetători, prevăzute la art. 40 alin. (12) din Regulamentul DSA.

Ca atare, forul european impune prin decizie platformei X să transmită, în termen de 60 de zile lucrătoare, măsuri clare pentru încetarea utilizării înşelătoare a „blue checkmark”, iar în 90 de zile lucrătoare, să trimită un plan de acţiune privind conformarea registrului de publicitate şi asigurarea accesului la date pentru cercetători.

Ulterior, planul de acţiune elaborat de platforma X va fi supus analizei Comitetului European pentru Servicii Digitale (Digital Services Board), din care şi ANCOM face parte, în calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC).

De asemenea, Comisia a acceptat setul de angajamente obligatorii propus de TikTok, acestea răspunzând tuturor preocupărilor formulate în investigaţia iniţială şi în constatările preliminare din mai 2025.

Astfel, principalele angajamente includ: transparenţa completă a conţinutului publicitar – includerea în registrul de publicitate a conţinutului integral al reclamelor, exact cum apar în fluxul utilizatorilor, şi furnizarea linkurilor şi URL-urilor asociate reclamelor; actualizarea accelerată a registrului – publicarea informaţiilor despre reclame în maxim 24 de ore; transparenţa criteriilor de targetare şi a datelor agregate despre audienţă; îmbunătăţirea funcţiei de căutare a registrului de publicitate.

TikTok are un termen cuprins între două şi 12 luni pentru implementarea angajamentelor asumate, în funcţie de complexitatea măsurilor presupuse de fiecare angajament, Comisia Europeană monitorizând îndeaproape conformarea platformei.