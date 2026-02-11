Asociațiile care reprezintă principalele aeroporturi și companii aeriene europene au avertizat miercuri Comisia Europeană că sistemul electronic de control al pașapoartelor, care a înlocuit verificarea tradițională prin ștampilarea documentelor de călătorie, ar putea provoca cozi de până la patru ore în această vară. Ele au cerut suspendarea temporară a sistemului până în octombrie, informează EFE, preluat de Agerpres.

ACI Europe și Airlines for Europe au transmis o scrisoare comisarului european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, în care semnalează o „lipsă cronică de personal” la punctele de control și „probleme tehnologice nerezolvate” care cauzează deja întârzieri semnificative pentru pasagerii din afara UE care intră sau ies din spațiul Schengen.

Cele două asociații avertizează că, fără „măsuri imediate”, situația se va agrava în lunile iulie și august, perioadă în care traficul pe aeroporturile europene atinge valori maxime.

„Există o discrepanță totală între percepția instituțiilor UE, care consideră că Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) funcționează corect, și realitatea de pe teren, unde pasagerii non-UE se confruntă cu întârzieri și inconveniente majore”, a declarat Olivier Jankove, director general al ACI Europe. „Trebuie să fim realiști cu privire la ceea ce se va întâmpla în lunile de vară, când traficul aeroportuar se dublează”, a adăugat el.

Se cere revenirea la controalele tradiționale până în octombrie

UE a introdus sistemul EES anul trecut pentru a monitoriza persoanele care depășesc perioada de ședere scurtă (90 de zile într-un interval de 180 de zile) și pentru a detecta fraudele cu documente și identități.

Ambele organizații au îndemnat Comisia Europeană să suspende temporar sistemul electronic și să revină la controalele tradiționale până în octombrie, pentru a evita întârzierile masive în perioada de vârf a sezonului estival.