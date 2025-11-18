În contextul înăspririi legislației de mediu, gestionarea corectă a deșeurilor a devenit un risc operațional major pentru companiile de toate dimensiunile. O singură omisiune administrativă poate genera amenzi semnificative, iar complexitatea procedurilor consumă timp și resurse, se arată într-un comunicat de presă emis de Green Environment Support.

„Conform OUG 92/2021, firmele trebuie să respecte principiile economiei circulare: prevenire, reutilizare, reciclare. De asemenea, sunt obligate să colecteze selectiv, să aibă contracte cu colectori autorizați, să codifice corect deșeurile și să raporteze anual către autorități evidența gestiunii lunare”, explică Daniela Dobre, CEO-ul Green Environment Support.

Povara administrativă și amenzile de 40.000 RON

Pentru microîntreprinderi, aceste obligații reprezintă o povară administrativă greu de gestionat.

„De regulă, în companiile mici, lipsa unui specialist care să întocmească evidențele, precum și a spațiilor de stocare conforme, sunt principalele cauze pentru care companiile ajung să primească amenzi ce pornesc de la 40.000 lei,” afirmă Daniela Dobre.

În ciuda faptului că Strategia Națională privind Economia Circulară a fost adoptată, datele Eurostat arată că România rămâne pe ultimul loc din UE în privința reciclării deșeurilor municipale. Un studiu recent (Silvia Puiu & Milica Velickovic, iulie 2025) confirmă că IMM-urile se lovesc constant de aceleași bariere: lipsa resurselor financiare, birocrația și reticența consumatorilor față de produsele verzi.

Digitalizarea, soluția împotriva sancțiunilor

Soluția propusă de Green Environment Support vine sub forma unei aplicații digitale menite să ghideze antreprenorii în procesul de raportare.

„Aplicația este o alternativă accesibilă pentru companiile mici și o soluție foarte bună pentru companiile mari cu multe puncte de lucru, deoarece eficientizează activitatea operațional și din punct de vedere al resurselor umane. Tot ce trebuie să facă utilizatorul este să introducă în platformă cantitățile de deșeuri generate și predate. Structura aplicației respectă exact formatul legislativ și elimină riscul de neconcordanță,” afirmă CEO-ul companiei.

Prețul aplicației pornește de la 10 euro + TVA/lună per locație. Economiile sunt semnificative: în varianta hibridă (care include și consultanță), costurile scad cu aproximativ 40% față de externalizarea completă a serviciilor, iar în varianta de utilizare simplă, reducerea ajunge la 85%.

Platforma este concepută pentru a elimina riscurile birocratice, ceea ce permite utilizatorilor să genereze evidența gestiunii deșeurilor la zi cu un singur click, exact în formatul solicitat de autorități.

De ce managementul deșeurilor nu este o formalitate

Conform datelor Eurostat, România generează în medie 107 kg de deșeuri la 1.000 de euro PIB, o cifră semnificativ mai mare față de media europeană de 65 kg, deși, în același timp, reciclează de peste cinci ori mai puțin pe cap de locuitor.

Daniela Dobre avertizează că firmele trebuie să schimbe atitudinea superficială față de acest domeniu din trei motive esențiale: în primul rând, din cauza riscului financiar, având în vedere că amenzile pot începe de la 40.000 lei; în al doilea rând, pentru a evita impactul negativ asupra mediului, deoarece lipsa colectării selective contaminează deșeurile reciclabile; și, nu în ultimul rând, pentru componenta economică, deoarece gestionarea corectă a deșeurilor poate aduce economii operaționale reale.

În prima lună de la lansare, aplicația a fost adoptată de aproximativ 10% dintre clienții existenți ai companiei.