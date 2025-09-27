Deși păstrează doar 20% din acțiunile TikTok SUA, ByteDance va încasa aproape jumătate din profit / Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care valoarea tranzacției este mult sub așteptările pieței

ByteDance, compania chineză care deține TikTok, ar urma să păstreze aproximativ jumătate din profitul generat de operațiunile din Statele Unite, chiar și după vânzarea pachetului majoritar către investitori americani, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Structura tranzacției prevede ca ByteDance să primească o taxă de licență pentru utilizarea algoritmului ce stă la baza TikTok, dar și o cotă din profit proporțională cu participația rămasă. În practică, compania-mamă din Beijing ar încasa circa 20% din veniturile obținute prin utilizarea algoritmului și aproximativ 20% din profitul rezultat din restul activității. În total, suma ar putea depăși 50% din profitul TikTok SUA după schimbarea acționariatului.

Noul consorțiu de investitori, care ar urma să dețină aproximativ 80% din operațiunile din Statele Unite, este format din Oracle Corp., Silver Lake Management, fondul MGX din Abu Dhabi și alți acționari existenți.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat joi că valoarea tranzacției se ridică la aproximativ 14 miliarde de dolari. Aceasta este însă mult sub estimările analiștilor, care evaluaseră afacerea la 35–40 de miliarde de dolari. „Achizitorii vor stabili în cele din urmă prețul plătit”, a precizat Vance.

Diferența dintre evaluările pieței și suma vehiculată ar putea fi explicată tocmai prin modul în care sunt distribuite profiturile. Sub noua structură, TikTok SUA va continua să achite sume considerabile către ByteDance pentru accesul la algoritm, tehnologia considerată cheia succesului platformei.

Ashwin Binwani, fondator al Alpha Binwani Capital, a numit oferta „posibil cea mai subevaluată achiziție tehnologică a deceniului”. În opinia sa, prețul de 14 miliarde de dolari reflectă doar o treime din valoarea reală a TikTok. „Prin orice indicator financiar major și prin comparație cu rivalii, această etichetă de preț pare dramatic nealiniată cu realitatea”, a spus acesta.

Negocierile au loc în contextul tensiunilor continue dintre Washington și Beijing privind controlul asupra TikTok. O lege semnată de președintele Joe Biden a obligat ByteDance să renunțe la operațiunile din Statele Unite sau să accepte interzicerea platformei. Întors la Casa Albă, Donald Trump a amânat de mai multe ori termenul pentru finalizarea vânzării și a negociat un compromis care să mențină serviciul activ. Trump a afirmat în repetate rânduri că sprijinul primit pe TikTok a fost un factor important în victoria sa electorală din 2024.

Săptămâna trecută, președintele american a avut o discuție telefonică cu liderul chinez Xi Jinping, în urma căreia partea americană a anunțat că s-a ajuns la un acord. Totuși, autoritățile de la Beijing nu au confirmat înțelegerea, iar termenii finali ai tranzacției nu au fost stabiliți.

Ambasada Chinei la Washington a reiterat vineri poziția oficială: „Partea americană trebuie să ofere un mediu deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru investitorii chinezi.”

ByteDance, TikTok și Casa Albă nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind detaliile acordului.