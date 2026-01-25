Cel mai mare grup bancar din Germania, Deutsche Bank AG, intenționează să își reducă în continuare rețeaua de sucursale, pe fondul extinderii utilizării inteligenței artificiale în relația cu clienții, relatează DPA, citată de Agerpres.

Potrivit lui Claudio de Sanctis, membru al Comitetului executiv al Deutsche Bank responsabil de segmentul de retail, aproximativ 100 de sucursale urmează să fie închise în următorii ani, în cadrul strategiei deja anunțate de bancă, după restructurările operate în perioada recentă.

Prezența fizică nu va dispărea complet, ci va fi redefinită

La sfârșitul anului trecut, Deutsche Bank și subsidiara sa Postbank operau împreună peste 750 de sucursale în Germania, care deservesc circa 19 milioane de clienți.

Oficialul băncii subliniază însă că prezența fizică nu va dispărea complet, ci va fi redefinită. În opinia sa, angajații din sucursale sunt încă suprasolicitați de activități administrative și ar trebui să se concentreze mai mult pe consilierea clienților, în special pentru decizii financiare complexe.

În acest context, Deutsche Bank accelerează dezvoltarea unor instrumente de asistență digitală bazate pe inteligență artificială, menite să susțină extinderea serviciilor online. În a doua jumătate a anului 2026, banca intenționează să lanseze un asistent digital pentru clienți, conceput să îi ajute, într-o primă etapă, să utilizeze aplicația mobilă.

Interacțiunea umană rămâne esențială pentru operațiuni importante

Numărul utilizatorilor aplicației Deutsche Bank a crescut cu aproape 20% în ultimele 18 luni, iar obiectivul instituției este să majoreze semnificativ baza de utilizatori activi.

Cu toate acestea, De Sanctis a precizat că interacțiunea umană rămâne esențială pentru operațiuni importante, precum achiziția unei locuințe sau investițiile majore, domenii în care clienții preferă consilierea directă, nu exclusiv soluții digitale.

Trecerea accelerată către digitalizare va avea și un impact asupra forței de muncă, însă oficialul Deutsche Bank a dat asigurări că reducerea numărului de angajați se va face treptat, prin neînlocuirea celor care se pensionează sau părăsesc banca din alte motive.