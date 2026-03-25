Sistemele de sănătate din întreaga lume se află sub o presiune tot mai mare, iar inteligența artificială este privită, tot mai des, ca o posibilă soluție.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

De la diagnostic și cercetare până la administrarea spitalelor, tehnologia promite să schimbe radical modul în care funcționează medicina. Însă, avertizează specialiștii, nu este o soluție miraculoasă.

Problemele de fond rămân aceleași: populația îmbătrânește rapid, iar costurile cresc de la an la an. În plus, tot mai mulți pacienți ajung să sufere simultan de mai multe boli cronice, ceea ce complică și mai mult ecuația.

„Dacă nu schimbăm sistemul, sistemele noastre de sănătate se vor prăbuși”, avertizează Ricardo Baptista Leite, director executiv al organizației HealthAI, într-un interviu acordat Euronews, transmite Mediafax.

Presiunea demografică schimbă regulile jocului

Această realitate demografică pune presiune directă pe finanțare și pe capacitatea sistemelor medicale de a face față cererii. Practic, modelul actual începe să scârțâie.

În acest context, inteligența artificială este deja folosită în tot mai multe zone. De la dezvoltarea de medicamente și diagnosticarea bolilor, până la analiza imaginilor medicale sau intervențiile chirurgicale asistate de roboți, tehnologia începe să fie prezentă în rutina zilnică a medicilor.

Mai mult, apar și asistenți virtuali capabili să analizeze volume mari de date medicale și să ofere recomandări pentru decizii clinice. Nu înlocuiesc medicul, dar îi pot reduce semnificativ volumul de muncă.

AI, utilă și în culisele sistemului

Dincolo de zona clinică, inteligența artificială începe să fie folosită și în administrarea sistemelor de sănătate. De exemplu, poate detecta fraude sau poate eficientiza gestionarea cererilor de asigurări.

Aici apare una dintre promisiunile majore: reducerea costurilor și creșterea eficienței. Totuși, specialiștii spun că aceste beneficii vor rămâne limitate dacă sistemele continuă să fie orientate aproape exclusiv spre tratarea bolilor.

Schimbarea reală ar veni din prevenție.

De la tratament la prevenție

Un model medical centrat pe prevenirea bolilor ar putea reduce semnificativ numărul de îmbolnăviri. Mai puține zile de concediu medical, mai puține pierderi economice — și, în final, un sistem mai sustenabil.

În acest scenariu, AI ar putea juca un rol-cheie: analizarea datelor medicale pentru identificarea riscurilor înainte ca acestea să devină probleme grave.

Cine plătește transformarea digitală

Chiar dacă miliarde de euro sunt deja investite în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, întrebarea rămâne: cine va suporta costurile implementării?

Ricardo Baptista Leite susține că accesul larg la aceste tehnologii depinde de implicarea sistemelor publice de sănătate și a companiilor de asigurări. În Europa, soluția ar putea veni din parteneriate între sectorul public și cel privat, care să accelereze adoptarea.

Neîncrederea, un obstacol real

Dincolo de bani, există și o barieră umană. O parte dintre medici privesc cu reticență aceste tehnologii, fie pentru că nu le înțeleg pe deplin, fie din cauza temerilor legate de responsabilitatea juridică în cazul unor erori.

Cu toate acestea, direcția pare clară: inteligența artificială nu este gândită să înlocuiască medicii, ci să le completeze activitatea.

În anumite domenii, cum ar fi analiza imaginilor medicale, studiile arată deja că AI poate avea o acuratețe chiar mai mare decât evaluarea realizată exclusiv de specialiști.

Reguli clare, condiție esențială

Pentru ca această transformare să funcționeze, este nevoie însă de reguli clare. Fără un cadru solid de reglementare și guvernanță, care să protejeze datele pacienților și să garanteze siguranța actului medical, adoptarea pe scară largă va rămâne limitată.

Inteligența artificială poate ajuta. Poate eficientiza, poate anticipa, poate susține deciziile medicale. Dar nu poate, de una singură, să repare un sistem care are probleme structurale vechi de decenii.