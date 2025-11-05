SAP TechEd 2025: Soluții de dezvoltare agentică în SAP Build, parteneriat cu Snowflake, lansarea modelului relațional SAP-RPT-1 și îmbunătățirile aduse asistentului AI Joule, anunțurile cheie ale evenimentului / Corespondență de la Berlin

SAP TechEd 2025 din Berlin, un eveniment anual important al celui mai mare dezvoltator software din Europa la care publicația TechRider a fost invitată, s-a concentrat pe integrarea profundă a inteligenței artificiale (AI) în procesul de dezvoltare, pentru a le oferi developerilor mai multe posibilități și a stimula transformarea digitală a afacerilor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

O temă majoră a fost deschiderea ecosistemului dezvoltatorilor și îmbunătățirea SAP Build, soluția SAP pentru dezvoltarea de aplicații. Compania își face platforma mai deschisă prin introducerea noilor servere locale SAP Build Model Context Protocol, care permit dezvoltatorilor să utilizeze soluțiile lor preferate de dezvoltare agentică, precum Cursor, Claude Code sau Windsurf, cu framework-urile SAP.

În plus, gigantul software a lansat o nouă extensie Visual Studio Code pentru SAP Build, care permite utilizatorilor VS Code să acceseze funcționalitățile SAP Build direct din mediul lor de dezvoltare. SAP a anunțat, de asemenea, planuri pentru o integrare care să permită colaborarea între agenții Joule Studio și agenții n8n.

„Anunțurile făcute astăzi de SAP oferă dezvoltatorilor instrumentele de care au nevoie pentru a livra la viteza AI”, a declarat Muhammad Alam, membru al Consiliului de administrație al SAP. „Inovațiile din cadrul sistemului unic SAP de aplicații, date și AI pun dezvoltatorii în poziția de conducere, acolo unde le este locul”, a adăugat el

În domeniul datelor și conectivității, SAP a extins acoperirea SAP Business Data Cloud (BDC) pentru a se asigura că aplicațiile inteligente sunt construite pe baza unor date de încredere. Compania a anunțat un nou parteneriat strategic și o extindere a soluției cu Snowflake, aducând capacitățile de date și AI complet gestionate ale Snowflake direct clienților SAP.

Această nouă integrare, care acceptă partajarea securizată fără copiere a datelor SAP, completează conexiunile BDC existente cu Databricks și Google Cloud. SAP a introdus, de asemenea, noua capacitate de studio de produse de date în BDC, care permite dezvoltatorilor să modeleze, să valideze și să gestioneze produsele de date derivate din combinarea datelor SAP și non-SAP.

Pentru SAP HANA Cloud, a fost anunțată o capacitate extinsă în motorul graficului de cunoștințe, care poate genera automat grafice de cunoștințe, mapând relațiile între tabelele și modelele bazei de date SAP pentru a descoperi informații de afaceri subiacente.

SAP a prezentat, de asemenea, primul său model relațional de bază pentru întreprinderi, SAP-RPT-1 (Relational Pre-trained Transformer). Această nouă clasă de AI este concepută special pentru a prezice rezultatele comerciale, cum ar fi finalizarea comenzilor de vânzare, întârzierile de livrare sau riscul de plată, mai degrabă decât pentru a prezice următorul cuvânt dintr-o propoziție sau următorul pixel dintr-o imagine.

RPT-1 demonstrează o eficiență mare, potrivit SAP, având o calitate a predicției de până la 3,5 ori mai bună decât modelele lingvistice de ultimă generație pentru date tabulare și fiind de cincizeci de ori mai rapid. SAP a lansat un mediu de testare gratuit pentru RPT-1, pentru accesul imediat al dezvoltatorilor.

Pentru a stimula autonomia, SAP a introdus noi asistenți AI în Joule care coordonează mai mulți agenți în fluxuri de lucru complexe, care acoperă departamente precum finanțe, lanțul de aprovizionare și resurse umane. Dezvoltatorii pot utiliza Agents Builder în Joule Studio pentru a extinde agenții gata de utilizare ai SAP și pentru a crea noi agenți personalizați, bazați pe datele și contextul SAP.

Noile instrumente din cadrul AI Foundation includ un optimizator de prompt-uri și un registru prompt-uri.

În plus, SAP a anunțat AI for Europe, un angajament de a derula operațiuni AI în întregime în centrele de date europene, acordând prioritate suveranității datelor și conformității cu reglementările.

În cele din urmă, recunoscând natura schimbătoare a muncii, SAP s-a angajat să doteze 12 milioane de oameni din întreaga lume cu competențe pregătite pentru AI până în 2030 prin programe de formare extinse, inclusiv un parteneriat cu Coursera.

Compania germană concurează, pe piața de software pentru mediul de business și soluții ERP, cu giganți precum Salesforce, Oracle sau Microsoft.