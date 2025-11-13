O importantă fabrică din România trece printr-un amplu proces de transformare, orientându-se spre digitalizare și producția de scutere electrice. Eurosport DHS, producătorul de biciclete din Deva controlat de compania chineză Dewell Investment Limited, traversează o perioadă de ajustare, în condițiile în care piața globală a bicicletelor a înregistrat scăderi puternice după boom-ul din pandemie, scrie Economica.net.

Reprezentanții companiei afirmă că, deși vânzările au fost afectate semnificativ după retragerea partenerului german Prophete și după contracția pieței, firma rămâne stabilă și pregătită pentru o nouă etapă de dezvoltare.

Conducerea Eurosport DHS arată că obiectivul pentru 2025 nu este creșterea agresivă a afacerii, ci menținerea stabilității și crearea unei baze solide pentru viitor.

Compania a investit în digitalizarea proceselor prin implementarea unei noi versiuni a sistemului ERP, care permite o gestionare mai eficientă a resurselor, și a accelerat dezvoltarea segmentului de vânzări online, pentru o vizibilitate crescută pe piețele externe.

În paralel, sunt realizate achiziții de tehnologii necesare pentru producția planificată începând cu 2026, care va ocupa mai mult de jumătate din capacitatea totală a fabricii.

Producția de scutere electrice este deja pregătită pentru lansare, iar compania lucrează la un proiect avansat dedicat dezvoltării de mașini electrice, pentru care o parte dintre angajați a participat la programe de pregătire specializată.

În prezent, capacitatea de producție a fabricii este folosită la un nivel considerat satisfăcător, dar sub potențialul maxim.

Compania intenționează să crească gradul de utilizare a capacității în lunile următoare, pe măsură ce cererea se stabilizează și portofoliul de clienți se diversifică. Reprezentanții Eurosport DHS subliniază că 2024 a fost un an dificil, marcat de o scădere a producției, iar 2025 este privit ca un an de consolidare și ajustare la realitățile pieței, și nu ca un moment pentru creșteri ale volumelor.

Producția companiei include biciclete realizate sub brandurile proprii DHS și Devron, alături de modelele pentru export. În actualul context, volumul bicicletelor sub brand propriu a crescut semnificativ, ca parte a strategiei de întărire a identității Eurosport DHS. Segmentul bicicletelor electrice rămâne în expansiune și constituie una dintre prioritățile companiei. Eurosport DHS continuă să exporte în numeroase țări din Uniunea Europeană și din afara ei, în timp ce piața din România rămâne importantă și în creștere, contribuind la echilibrul general al businessului.

Ieșirea Prophete din acționariat a generat un impact temporar, având în vedere colaborarea strânsă și volumele mari destinate acestui partener, însă compania afirmă că această schimbare a reprezentat și o oportunitate de a-și întări independența, de a-și consolida brandurile proprii și de a diversifica relațiile comerciale.

În ceea ce privește eventuali noi acționari, Eurosport DHS anunță că nu există negocieri avansate, întrucât prioritatea actuală este dezvoltarea organică și consolidarea internă, deși firma rămâne deschisă parteneriatelor comerciale care pot aduce valoare adăugată.