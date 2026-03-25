Europa ar putea intra din nou într-un episod tensionat din punct de vedere energetic, iar semnalele venite din industrie nu sunt deloc liniștitoare.

Dacă fluxurile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz nu sunt reluate, continentul riscă să se confrunte, chiar din aprilie, cu penurii de combustibil și măsuri de raționalizare a energiei. Avertismentul vine de la directorul executiv al Shell, Wael Sawan, citat de The Guardian.

Vorbind la o conferință a industriei energetice organizată la Houston, Sawan a atras atenția că efectele blocajului din Golful Persic se propagă rapid. Deja se văd în Asia, iar Europa nu va fi ocolită. „Pe măsură ce ne apropiem de luna aprilie, efectele se vor resimți tot mai mult în Europa”, a spus acesta, sugerând că impactul ar putea deveni vizibil în doar câteva săptămâni.

Criza, aflată deja în a patra săptămână, a lovit mai întâi țările din Asia de Sud, apoi s-a extins către Asia de Sud-Est și Asia de Nord-Est, potrivit informațiilor relatate. Europa este următoarea pe listă.

Prețurile urcă, iar presiunea se mută spre carburanți

Între timp, piața a început deja să reacționeze. Unele tipuri de combustibili s-au scumpit abrupt. Shell arată că prețul kerosenului pentru aviație s-a dublat de la începutul conflictului, un semnal clar al tensiunii din lanțurile de aprovizionare.

Specialiștii din industrie se așteaptă ca această presiune să se transfere în curând către motorină și, ulterior, către benzină. Momentul nu este deloc întâmplător: cererea urmează să crească odată cu apropierea sezonului estival, atât în Europa, cât și în Statele Unite.

Cu toate acestea, cotațiile petrolului au avut o ușoară corecție miercuri, coborând spre pragul de 100 de dolari pe baril, după ce la începutul săptămânii depășiseră 114 dolari. Scăderea a venit pe fondul informațiilor potrivit cărora Casa Albă ar fi transmis Iranului un plan de pace în 15 puncte.

Europa ar putea avea probleme de aprovizionare în câteva săptămâni

Avertismentul Shell nu este singular. La aceeași conferință din Houston, ministrul german al Economiei a transmis un mesaj similar: dacă situația nu se stabilizează, Europa ar putea începe să resimtă probleme serioase de aprovizionare cu energie până la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai.

Oficialul german a mers chiar mai departe, spunând că decizia Germaniei de a renunța la energia nucleară a fost una greșită. În lipsa unor alternative suficiente, continentul ar putea fi nevoit să crească importurile de gaz natural lichefiat, transportat pe cale maritimă.

Riscuri majore pentru economia globală

Dincolo de impactul imediat asupra consumatorilor, miza este mult mai mare. O escaladare a prețurilor la petrol ar putea zdruncina economia globală.

Larry Fink, directorul executiv al BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a avertizat că un scenariu în care petrolul ajunge la 150 de dolari pe baril ar putea împinge economia mondială într-o recesiune severă.

În opinia sa, există doar două direcții posibile. Fie conflictul se detensionează, iar prețul petrolului revine spre nivelul de aproximativ 70 de dolari pe baril, fie tensiunile persistă. Iar în acest din urmă caz, piețele ar putea rămâne blocate la niveluri ridicate pentru o perioadă îndelungată.

Pentru Europa, următoarele săptămâni devin, astfel, decisive. Iar dependența de rutele energetice globale se dovedește, încă o dată, un punct vulnerabil greu de ignorat.