Două centre de date operate de divizia de cloud a Amazon în Emiratele Arabe Unite au fost „lovite direct” de drone, iar serviciile companiei au fost perturbate în anumite regiuni din Orientul Mijlociu, relatează AFP, potrivit Agerpress.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anunțul a fost făcut luni seară, în contextul escaladării conflictului din zonă. Potrivit companiei, și o instalație din Bahrain a fost avariată în urma unui „atac cu drone în imediata apropiere”.

De altfel, de la ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului, mai multe orașe din Golf – inclusiv Dubai și Abu Dhabi – au fost afectate de atacuri aeriene sau de fragmente de proiectile căzute în urma bombardamentelor.

Amazon confirmă daune structurale și pene de curent

„Din cauza conflictului în derulare din Orientul Mijlociu, infrastructura noastră din cele două regiuni afectate a suferit daune materiale ca urmare a atacurilor cu drone”, a transmis compania.

Impactul nu a fost doar la nivel superficial. „Aceste atacuri au provocat daune structurale şi pene de curent la centrele noastre, iar în unele cazuri, activarea sistemelor de stingere a incendiilor a dus la daune suplimentare cauzate de apă”, a explicat Amazon.

Compania nu a precizat dacă există angajați răniți în urma atacurilor. A subliniat însă că lucrează îndeaproape cu autoritățile locale și că „prioritatea absolută este siguranţa personalului pe parcursul operaţiunilor de recuperare”.

Recomandare pentru clienți: copii de rezervă și mutarea operațiunilor

În paralel, Amazon le-a recomandat clienților să „facă copii de rezervă ale tuturor datelor critice” și să își transfere operațiunile către alte servere AWS din afara regiunii afectate.

Amazon Web Services (AWS) este cel mai mare furnizor mondial de servicii cloud – infrastructură de stocare și procesare a datelor accesibilă de la distanță. Rețeaua globală de servere, baze de date și software a devenit, în ultimii ani, coloana vertebrală a economiei digitale.

În al doilea trimestru din 2025, AWS deținea 30% din piața globală de cloud computing, potrivit Synergy Research Group. Pe următoarele poziții se aflau Microsoft Azure, cu 20%, și Google Cloud, cu 13%.

Anterior, în cursul aceleiași zile de luni, AWS raportase deja că unul dintre centrele sale de date din Emiratele Arabe Unite fusese lovit de „obiecte”, fără a oferi detalii suplimentare.