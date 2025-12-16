dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS ar putea fi îngreunată miercuri seara, între orele 22:00 şi 23:00 – CNAIR

Redacția TechRider
16 decembrie 2025
emitere rovinieta
Foto: CNAIR
Emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS poate fi îngreunată miercuri seara, în intervalul orar 22:00 – 23:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, informează, marţi, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) citată de Agerepres.

„Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea”, se arată în anunţul companiei de drumuri.”

