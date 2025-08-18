FT: UE blochează o declarație comună care ar oficializa acordul comercial cu SUA, în încercarea de a proteja normele digitale ale blocului comunitar

Uniunea Europeană încearcă să împiedice Statele Unite să vizeze normele digitale ale blocului, în timp ce ambele părți lucrează la ultimele detalii ale unei declarații amânate pentru a oficializa acordul comercial încheiat luna trecută, a relatat duminică Financial Times, citată de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Oficialii UE au afirmat că dezacordurile privind formularea referitoare la „barierele netarifare”, care, potrivit SUA, includ normele digitale, se numără printre motivele pentru care declarația a fost amânată, a scris ziarul.

Declarația era așteptată inițial la câteva zile după anunțul din iulie al președintei UE, Ursula von der Leyen, și al președintelui SUA, Donald Trump, potrivit FT.

Acordul din iulie a impus o taxă de import de 15% pentru majoritatea produselor din UE – jumătate din rata amenințată inițial – și a contribuit la evitarea unui război comercial mai amplu între cei doi aliați, care împreună reprezintă aproape o treime din comerțul mondial.

SUA doreau să păstreze deschisă posibilitatea unor concesii cu privire la Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, care, potrivit Washingtonului, limitează libertatea de exprimare și impune costuri companiilor americane din domeniul tehnologiei, potrivit FT, care a adăugat că Comisia a declarat că relaxarea acestor norme este o linie roșie.

DSA este o lege istorică a UE, menită să facă mediul online mai sigur și mai echitabil, obligând giganții tehnologici să depună mai multe eforturi pentru a combate conținutul ilegal, inclusiv discursul instigator la ură și materialele care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor.

Comisia anticipase că Trump va semna un decret prezidențial până la 15 august pentru a reduce tarifele la exporturile de automobile din UE către SUA de la 27,5 % la 15 %. Cu toate acestea, un oficial american a semnalat că acest lucru va fi amânat până la finalizarea declarației comune, potrivit FT.