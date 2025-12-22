Odată cu taxa de 3 euro aplicată comenzilor cu valoare mai mică de 150 euro din afara UE, marii câștigători ar fi companiile care vând și livrează din depozitele pe care le au în țările din blocul comunitar, dar și cele din domeniul distribuției și logisticii, potrivit XTB, citat de Mediafax.

Dacă giganți precum Shein, Temu sau Aliexpress vor stoca mărfuri în Europa, marii câștigători ar fi companiile care vând și livrează din depozitele pe care le au în țările din blocul comunitar, dar și cele din domeniul distribuției și logisticii. Această măsură este o soluție temporară, pe durata modernizării Uniunii Vamale. În paralel, regimul actual, care permite intrarea fără taxe vamale a comenzilor mici, deși sunt în continuare supuse TVA și declarației vamale, este eliminat treptat.

Decizia este așteptată să afecteze în principal platformele de comerț electronic, care se bazează pe livrări din afara UE, cel mai adesea din China, precum Shein, Temu și AliExpress. Măsura vine în contextul în care oficialii de la Bruxelles încearcă să răspundă preocupărilor legate de concurența neloială, siguranța consumatorilor, frauda prin subevaluarea comenzilor, dar și costurile de mediu asociate cu creșterea volumului de transporturi mici.

Potrivit datelor citate de instituțiile europene, Uniunea Europeană a primit în 2024 aproximativ 4,6 miliarde de comenzi cu valoare redusă, majoritatea fiind trimise din China. Acest volum ridicat a creat o presiune de a acționa mai repede decât calendarul inițial pentru o reformă mai amplă, explică analiștii XTB.

Pentru platforme precum Shein, Temu și AliExpress, introducerea unei taxe fixe per expediere ar putea pune presiune fie pe prețul final, fie pe marjele de profit. Taxa ar afecta produsele cu preț unitar scăzut, de exemplu gadgeturile mici sau îmbrăcămintea cu prețuri reduse, iar platformele pot transfera o parte din costuri către consumator sau pot absorbi o parte din costuri pentru a-și menține competitivitatea.

Pentru a reduce costurile vamale, platformele ar putea să își mute o parte din stocuri și distribuție din depozite din UE, chiar dacă acest lucru implică mai mult capital, costuri de depozitare mai mari și o complexitate operațională mai mare.

Noua taxă face parte dintr-o mișcare mai amplă de înăsprire a „plasei de reglementare” asupra importurilor de valoare redusă și comerțului electronic, inclusiv preocupările legate de produse, etichetare, securitate și fraudă, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de conformitate și control.

Odată cu această măsură, principalii beneficiari sunt companiile care deja vând și livrează din depozite din Uniunea Europeană. Deoarece comenzile provenite direct din străinătate vor aduce acum un cost suplimentar, diferența de preț față de comerțul european va tinde să scadă. Vorbim despre un efect care poate avantaja, așadar, comercianții europeni și piețele cu vânzători și logistică în UE.

În plus, dacă platforme precum Shein, Temu sau AliExpress decid să stocheze marfă în Europa pentru a evita întârzierile și costurile, companiile de logistică și centrele de distribuție din UE ar putea, de asemenea, să aibă o creștere a cererii, arată analiștii XTB.

Pe scurt, micii vânzători europeni ar putea beneficia de o oarecare „ușurare” în ceea ce privește concurența, în special în cazul produselor ieftine și cumpărate din impuls, mai adaugă analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.