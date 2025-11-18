O nouă enciclopedie online alimentată de inteligență artificială și lansată de Elon Musk se confruntă cu acuzații serioase în cea ce privește credibilitatea. Grokipedia, proiectul xAI prezentat ca o alternativă la Wikipedia, „se bazează pe mii de surse îndoielnice sau problematice”, potrivit unui studiu publicat vineri de doi cercetători de la Cornell Tech, Harold Triedman și Alexios Mantzarlis, anunță Phys.org.

Raportul, consultat de AFP, sugerează că Grokipedia încalcă standardele elementare privind verificarea informațiilor. „Este clar că regulile de selecție a surselor au fost în mare parte abandonate. Rezultatul este includerea masivă de materiale din surse discutabile”, notează autorii. Fenomenul este cu atât mai pronunțat în articolele despre politicieni și teme politice sensibile.

De la InfoWars la site-uri anti-imigrație

Studiul arată că articolele Grokipedia citează platforme precum InfoWars, media de stat din China și Iran, publicații de extremă dreapta din SUA și India, site-uri antisemite, anti-musulmane sau acuzate de promovarea pseudoștiinței.

Un exemplu elocvent este pagina dedicată conspirației „Clinton body count”, demontată complet în investigații anterioare, citează InfoWars, site celebru pentru dezinformare și teoriile sale toxice.

Autorii subliniază că Grokipedia nu avertizează niciodată cititorul cu privire la fiabilitatea acestor surse.

Copii identice după Wikipedia, dar cu citări mult mai proaste

În ciuda promisiunii de a „depăși Wikipedia”, Grokipedia include, potrivit studiului, pagini întregi copiate 100% din enciclopedia online. Diferența majoră? Citările.

Articolele Grokipedia care nu sunt atribuite explicit Wikipedia sunt de 3,2 ori mai predispuse să citeze surse „în general nesigure” (după standardele Wikipedia), și de 13 ori mai predispuse să includă surse aflate pe lista neagră a Wikipedia, adică site-uri blocate pentru lipsă de credibilitate sau propagandă.

Răspunsul xAI, o replică automată – „Legacy Media Lies”

AFP a încercat să obțină un punct de vedere de la xAI. Răspunsul automat primit: „Legacy Media Lies”.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și susținător important al campaniei lui Donald Trump, afirmă că scopul Grokipedia este să ofere „adevărul complet și nefiltrat”. Joi, Musk a anunțat că platforma ar putea fi redenumită „Encyclopedia Galactica” când va ajunge la un nivel satisfăcător.

Wikipedia: „Nu poți construi o enciclopedie fără transparență”

În timp ce Musk și Partidul Republican au acuzat repetat Wikipedia de „părtinire de stânga”, fondatorul platformei, Jimmy Wales, a respins aceste afirmații ca fiind „factual incorecte”.

„Spre deosebire de Grokipedia, care se bazează pe conținut generat rapid de AI, procesele Wikipedia sunt publice și documentate riguros. Transparența și modelul nostru comunitar sunt esențiale pentru neutralitate și încredere”, a declarat Selena Deckelmann, director de tehnologie al Fundației Wikimedia, pentru AFP.

Raportul Cornell Tech sugerează că Grokipedia riscă să amplifice conținut produs de site-uri extreme sau nevalidate, într-un moment în care dezbaterea privind rolul AI în informare este mai intensă ca niciodată.