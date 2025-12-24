Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, plata sumei de 160,6 milioane lei reprezentând contribuţia financiară restantă a României pentru anul 2024 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, România a aderat la ESA în decembrie 2011, devenind al 19-lea stat membru.

Din cauza întârzierilor la plată, România a pierdut de două ori dreptul de vot în structurile ESA

În calitate de membru ESA, România plăteşte o contribuţie financiară şi, în schimb, poate participa la programe spaţiale, iar industria şi cercetarea românească pot beneficia de contracte şi de acces la tehnologii avansate, prin aplicarea principiului „geo-return”, arată sursa citată.

„Din cauza întârzierilor la plată, România a pierdut de două ori dreptul de vot în structurile ESA (în perioada 2018 – 2022 şi din nou începând cu luna iulie 2025), situaţie care a afectat capacitatea de a influenţa deciziile şi de a atrage contracte. Prin aprobarea acestei plăţi restante, România îşi poate recupera dreptul de vot şi poate evita aplicarea de sancţiuni, revenind la statutul de membru activ cu drepturi depline în cadrul ESA”, precizează Executivul.

Sumele se achită din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare

De asemenea, achitarea contribuţiei financiare a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene contribuie la menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă de înaltă calificare în cadrul celor 294 de entităţi româneşti eligibile pentru a încheia contracte cu ESA, asigurând totodată un retur garantat şi un factor de multiplicare semnificativ, subliniază sursa citată.

Sumele se achită din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare aferent anului 2025, în limita cheltuielilor bugetare aprobate.