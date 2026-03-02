Asociația Tech Lounge a deschis oficial înscrierile pentru ediția 2026 a programului Innovation Labs, care va debuta cu un hackathon anunțat drept cel mai amplu organizat până acum la nivel național. Evenimentul va avea loc pe 21 și 22 martie, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, și va reuni echipe din întreaga țară.

Ediția din acest an marchează o schimbare importantă de format: în locul mai multor hackathoane regionale, organizatorii vor desfășura un singur eveniment, la București, cu participare națională. Parcursul echipelor rămâne însă același: pentru a intra în programul de pre-accelerare și mentorat, acestea trebuie mai întâi să-și demonstreze potențialul în cadrul Hackathonului Innovation Labs.

Peste 100 de echipe, 30 de ore de competiție

Hackathonul este o competiție intensivă de 30 de ore în care studenți, cercetători și tineri profesioniști dezvoltă și prezintă soluții tehnologice pentru probleme reale. Din aproximativ 300 de înscrieri estimate, peste 100 de echipe vor fi selectate pentru a-și prezenta ideile sâmbătă, în cadrul competiției.

În urma evaluării, aproximativ 40 de echipe vor fi admise într-o cohortă unică de pre-accelerare, care va continua la București timp de 10 săptămâni. Programul include workshopuri, sesiuni teoretice, mentorat și evaluări periodice, desfășurate în format hibrid. Momentul culminant va fi Demo Day, programat pentru 25 mai 2026, când juriul va desemna câștigătorii ediției.

Organizatorii subliniază că echipele ajunse pe scena Demo Day sunt cele care reușesc să asimileze conținutul teoretic, să livreze constant rezultate și să dezvolte un produs minim viabil cu potențial real de piață.

Sprijin logistic pentru echipele din țară

Pentru studenții din centrele universitare din afara Bucureștiului, participarea este susținută logistic: organizatorii oferă cazare pentru toate evenimentele desfășurate în Capitală, iar transportul este acoperit integral sau parțial.

Sunt invitate să aplice echipe din toate centrele universitare partenere, inclusiv Arad, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.

Lansarea Innovation Labs Academy

O altă noutate a ediției 2026 este lansarea platformei digitale Innovation Labs Academy, care va susține componenta teoretică a programului. Platforma va funcționa atât ca bibliotecă de conținut educațional, cât și ca instrument operațional pentru încărcarea livrabilelor și accesarea sesiunilor suplimentare de mentorat. Lansarea oficială este programată pentru 22 martie, la finalul Hackathonului, când vor fi anunțate și echipele acceptate în program.

Noutățile ediției vor fi prezentate și în cadrul evenimentului oficial de lansare Innovation Labs 2026, programat pentru 10 martie, la București.

Investiție de 500.000 de euro pentru startup-uri

Pentru al treilea an consecutiv, fondul de investiții Early Game Ventures pune la dispoziție o investiție totală de 500.000 de euro pentru una sau mai multe echipe din cohortă. Reprezentanții fondului vor face parte din juriul Hackathonului și vor fi implicați în etapele-cheie ale programului, analizând potențialul de creștere al startup-urilor participante.

Parteneri din mediul corporate și academic

Ediția 2026 este susținută de partenerii principali BRD – Groupe Société Générale, Orange Romania, Eviden și eMAG. Printre partenerii tradiționali se numără Adobe Romania, Keysight Technologies, NXP Semiconductors Romania, Stripe România, Eximprod Grup, Arctic Stream, PentestTools, Regnology, Tendersight și Genezio, iar în Cluj-Napoca – Wolfpack Digital și RebelDot.

Programul are ca parteneri strategici Romanian-American Foundation, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și Early Game Ventures, în colaborare cu UEFISCDI. În total, 24 de universități din 12 orașe susțin programul la nivel național.

Cine poate participa

Hackathonul acceptă înscrieri individuale sau în echipe de maximum patru membri, în trei categorii:

echipe formate exclusiv din studenți (licență sau masterat, sub 27 de ani, cu posibilitatea includerii unui doctorand sub 30 de ani);

2. echipe spin-off din mediul universitar, cu idei validate prin cercetare doctorală sau postdoctorală;

3. echipe mixte, formate din studenți și antreprenori sau absolvenți cu experiență profesională.

O condiție esențială este includerea a cel puțin unui student activ în echipă, în cel mult două săptămâni de la acceptarea în program, organizatorii subliniind că Innovation Labs își păstrează rădăcinile universitare și misiunea de a contribui direct la formarea tinerilor aflați la început de carieră.

Verticale de business și apel către mentori

Startup-urile înscrise trebuie să se încadreze în una dintre următoarele verticale: Agriculture, Consumer Tech, Cybersecurity, DevTools, Digital Health, Digital Infrastructure, Retail & E-Commerce și Sustainability.

Organizatorii lansează totodată un apel către profesioniști din IT&C, business și dezvoltare de produs care doresc să se implice ca mentori, jurați sau sponsori în susținerea noii generații de antreprenori în tehnologie.

Detalii complete despre calendar, condiții de participare și structura programului sunt disponibile pe site-ul oficial Innovation Labs, unde pot fi consultate și poveștile de succes ale startup-urilor absolvente din anii anteriori.