Australia a devenit prima țară din lume care interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Măsura a intrat în vigoare la miezul nopții și vizează platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Zece dintre cele mai mari platforme trebuie să blocheze accesul minorilor sau riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni. Legea a fost contestată de companiile tehnologice și organizațiile pentru libertatea de exprimare, dar a fost primită pozitiv de părinți și de grupurile care militează pentru protecția copiilor, scrie Reuters.

Mesajul premierului către tineri

Guvernul australian susține că interdicția are rolul de a proteja tinerii de presiunea algoritmilor și de efectele negative ale rețelelor sociale. Într-un mesaj video adresat elevilor, premierul Anthony Albanese a încurajat tinerii să își folosească timpul altfel. „Faceți cât mai multe în vacanța care urmează. În loc să o petreceți derulând pe telefon, începeți un sport nou, învățați să cântați la un instrument sau citiți acea carte care stă de ceva vreme pe raft”, a spus el. Premierul a îndemnat și la interacțiune directă. „Și, foarte important, petreceți timp de calitate cu prietenii și familia, față în față”, a adăugat el.

Un test urmărit de întreaga lume

Interdicția vine după un an de dezbateri privind posibilitatea de a limita accesul copiilor la tehnologii omniprezente. Măsura este văzută ca un test pe care alte țări îl urmăresc îndeaproape. Mai multe guverne, din Danemarca până în Malaysia, analizează măsuri similare. Interesul este alimentat de preocupările legate de sănătatea mintală a adolescenților și de controversele apărute după scurgerile de documente interne Meta, care sugerau că rețelele sociale pot afecta percepția tinerilor asupra propriei imagini

Profesorul Tama Leaver, de la Curtin University, a explicat că fenomenul ar putea avea un impact global. „Deși Australia este prima care adoptă astfel de restricții, este puțin probabil să fie și ultima. Guvernele din întreaga lume urmăresc cum a fost înfruntată puterea Big Tech.

Implementarea și contestațiile

Legea se aplică inițial pentru zece platforme, iar lista va fi actualizată pe măsură ce apar servicii noi sau se schimbă preferințele tinerilor.

Toate platformele vizate, cu excepția rețelei X deținute de Elon Musk, au anunțat că vor respecta cerințele. Acestea vor folosi metode precum estimarea vârstei pe baza activității online, estimarea vârstei pe baza unui selfie sau verificarea documentelor de identitate. Musk a criticat măsura și a spus că interdicția „pare o modalitate ascunsă de a controla accesul la internet pentru toți australienii”. Unele platforme au reclamat și o încălcare a dreptului la liberă exprimare. O contestație la Înalta Curte a Australiei, inițiată de un parlamentar libertarian, este în desfășurare.

Impactul asupra industriei și comunităților

Pentru industria rețelelor sociale, interdicția marchează începutul unei noi etape. Cercetările arată că numărul utilizatorilor stagnează, iar timpul petrecut online scade. Platformele spun că minorii nu aduc venituri publicitare semnificative, dar atrag atenția că pierderea accesului la publicul tânăr afectează dezvoltarea viitoare a pieței. Guvernul australian afirmă că, înainte de intrarea în vigoare a interdicției, 86% dintre copiii cu vârste între 8 și 15 ani foloseau rețele sociale.

Unii tineri au avertizat că interdicția ar putea avea efecte negative asupra unor comunități vulnerabile. Annie Wang, în vârstă de 14 ani, a spus că multe persoane își găsesc sprijin și comunitate online. „Va fi mai rău pentru persoanele queer și pentru cei cu interese de nișă, pentru că acolo își găsesc comunitatea. Unii folosesc rețelele pentru a-și exprima emoțiile și pentru a căuta ajutor… Pentru unii nu va conta prea mult, dar altora le-ar putea afecta sănătatea mintală”, a afirmat ea.

Australia devine astfel primul stat care aplică o restricție de acest tip.

Măsura are potențialul de a influența dezbaterile globale privind rolul statului în protejarea minorilor în mediul digital. Guvernele așteaptă rezultatele acestui experiment legislativ, iar platformele se pregătesc pentru o perioadă de transformare și adaptare.