Pentru al doilea an consecutiv, Meta reduce premiile în acțiuni acordate angajaților. Măsura vine într-un moment în care directorul executiv Mark Zuckerberg pompează miliarde de dolari în inteligența artificială – atât în recrutarea celor mai buni cercetători, cât și în extinderea rețelei de centre de date, potrivit Financial Times.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Concret, distribuția anuală de opțiuni pe acțiuni a fost redusă cu aproximativ 5% pentru majoritatea angajaților. Vorbim despre zeci de mii de oameni, spun surse citate de publicația britanică. Nu este prima tăiere: anul trecut, compania a diminuat aceste pachete cu aproximativ 10%, o decizie care la vremea respectivă i-a luat prin surprindere pe mulți din interior.

Reducerea afectează o componentă esențială a remunerației la Meta. În paralel însă, Zuckerberg a lansat unul dintre cele mai ambițioase programe de investiții în AI din industrie, cu obiectivul declarat de a recupera și chiar depăși rivali precum OpenAI și Google în cursa pentru modele de ultimă generație și, pe termen mai lung, pentru ceea ce el numește „superinteligență”.

Compania, evaluată la 1,6 trilioane de dolari, estimează că în 2026 cheltuielile de capital ar putea ajunge la 130 de miliarde de dolari. În același timp, Meta a atras specialiști de top în AI de la competitori, oferindu-le pachete salariale anuale și bonusuri care ajung la zeci și chiar sute de milioane de dolari.

Pe de altă parte, conducerea încearcă să transmită un semnal de eficiență către investitori, încă nerăbdători să vadă rezultate concrete din pariul pe inteligența artificială. În ianuarie, Meta a eliminat aproximativ 1.500 de locuri de muncă în divizia sa de metaverse, segment care continua să genereze pierderi.

Angajații companiei primesc anual așa-numitele „equity refreshers”, pe lângă salariul de bază și bonusurile obișnuite. Meta ajustează aceste componente în funcție de tendințele din industrie, dar susține că urmărește să rămână printre cei mai competitivi angajatori pe piețele locale.

Pentru unii salariați, schimbarea înseamnă că vor primi cu aproximativ 5% mai puține acțiuni anul acesta. Totuși, impactul exact diferă în funcție de rol și performanță. În paralel, compania modifică sistemul de evaluare, urmând să ofere recompense mai consistente pentru cei considerați performeri de top. Schimbările au fost semnalate inițial de Business Insider, iar potrivit surselor, bugetul total pentru compensații a crescut, în pofida reducerilor generale ale premiilor în acțiuni.

Nemulțumirile au ajuns rapid pe Blind, platforma anonimă unde angajații din tech discută deschis despre salarii și condiții de muncă. „O altă reducere. Cred că asta merit pentru că am încercat! La revedere, Meta!”, a scris un utilizator. Un altul a reacționat ironic: „Reduc orele de muncă cu 5%.”

Cu toate acestea, un angajat citat a admis că este puțin probabil ca plecările să se înmulțească, cel puțin pe termen scurt. Piața locurilor de muncă din tehnologie rămâne instabilă, iar nivelul salariilor oferite de Meta este, în continuare, ridicat.