Meta a anunțat încheierea unor noi acorduri comerciale cu mai multe organizații de presă importante, pentru utilizarea conținutului jurnalistic în cadrul instrumentelor sale de inteligență artificială. Printre parteneri se numără USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner și publicația franceză Le Monde, potrivit Reuters.

Schimbare majoră de strategie pentru Meta

După ce timp de mai mulți ani a renunțat la compensarea editorilor, Meta revine acum la plăți către presă, pe fondul dezvoltării accelerate a instrumentelor conversaționale bazate pe inteligență artificială. Aceste sisteme necesită acces constant la informații verificate și actualizate, provenite din surse jurnalistice credibile.

Noile acorduri permit companiei să utilizeze conținutul partenerilor pentru a furniza răspunsuri în timp real prin Meta AI. Astfel, utilizatorii pot primi informații actualizate atunci când adresează întrebări legate de evenimente curente sau știri recente.

Detalii despre parteneriatele cu editorii

Acordurile sunt încheiate pe mai mulți ani, iar editorii vor primi compensații financiare pentru utilizarea materialelor lor. Modelul este similar cu cel implementat anterior de Meta în colaborarea cu agenția Reuters.

Meta AI este în prezent integrat în funcțiile de căutare și mesagerie din Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger. Atunci când utilizatorii solicită informații despre știri recente, chatbotul indică sursa jurnalistică și oferă linkuri directe către articolele originale publicate pe site-urile partenerilor.

Compania intenționează să extindă rețeaua de parteneri și să diversifice tematicile abordate, urmând să fie acoperite știri globale, divertisment și conținut lifestyle. Scopul este furnizarea unui flux cât mai larg de informații verificate.

Colaborarea cu publicații conservatoare

Un element notabil al noilor parteneriate îl reprezintă includerea unor organizații de presă conservatoare precum Fox News, The Daily Caller și Washington Examiner. Decizia este relevantă în contextul relației tensionate dintre Meta și mediile conservatoare din SUA.

În 2016, Facebook a fost acuzat că ar fi cenzurat articole conservatoare în secțiunea „Trending Topics”, acuzații negate de companie. Controversa a generat ani de critici din partea republicanilor, care au susținut că platforma ar fi discriminat vocile conservatoare. Ulterior, la lansarea secțiunii Facebook News în 2019, Meta a inclus și surse conservatoare precum Breitbart, într-un demers de echilibrare a spectrului politic.

Relația Meta cu industria media, într-o nouă etapă

Noile acorduri contrastează puternic cu strategia companiei din ultimii ani. Facebook nu mai este conceput ca un hub pentru distribuirea știrilor, accentul mutându-se pe promovarea conținutului video viral. Secțiunea Facebook News a fost închisă pentru utilizatorii din SUA în 2024, iar programul de plăți către editori s-a încheiat în 2022.

Deși utilizatorii pot distribui în continuare linkuri către articole, acestea nu mai beneficiază de aceeași vizibilitate ca în trecut. Revenirea la parteneriatele plătite este legată exclusiv de dezvoltarea Meta AI, care are nevoie de acces la informații verificate pentru a funcționa eficient.

Perspectivele pentru viitor

Meta își propune să atragă noi parteneri din presa internațională și să extindă funcțiile de informare în timp real oferite utilizatorilor. Compania mizează pe diversificarea surselor pentru a livra răspunsuri echilibrate și credibile.

Acordurile semnalează o nouă etapă în relația dintre marile platforme tehnologice și industria media. Compensarea editorilor pentru utilizarea conținutului jurnalistic în alimentarea și antrenarea sistemelor de inteligență artificială devine din ce în ce mai importantă pe măsură ce aceste tehnologii se dezvoltă rapid.