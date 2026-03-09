Prețul petrolului a crescut puternic la începutul noii săptămâni, depășind pragul de 116 dolari pe baril pe piețele internaționale, pe fondul temerilor tot mai mari legate de aprovizionarea globală cu energie. Evoluția vine într-un context geopolitic tensionat în Orientul Mijlociu, iar datele sunt citate de platforma financiară MarketWatch.

Contractele futures pentru petrolul american WTI au urcat cu aproximativ 30% înainte de deschiderea piețelor de luni. Creșterea vine după ce, în săptămâna precedentă, același indicator înregistrase deja un salt de aproximativ 36%, unul dintre cele mai puternice avansuri din ultimii ani.

În același timp, cotația petrolului Brent – principalul reper pentru tranzacțiile globale – a avansat cu aproximativ 26%. Și în cazul acestui tip de țiței creșterile vin după o săptămână deja foarte volatilă, în care prețul urcase cu circa 27%.

În timpul tranzacțiilor de duminică, petrolul WTI a atins chiar un vârf de aproximativ 119,48 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie 2022, potrivit datelor citate de Dow Jones Market Data, platforma de statistici financiare a grupului Dow Jones, scrie Mediafax.

De ce contează Brent și WTI

Pe piața petrolului există două repere majore după care sunt urmărite evoluțiile de preț.

Primul este Brent crude, un tip de țiței extras din Marea Nordului și utilizat drept referință pentru cea mai mare parte a tranzacțiilor globale.

Al doilea este West Texas Intermediate (WTI), indicatorul de referință pentru piața petrolieră din Statele Unite.

Investitorii urmăresc aceste două cotații deoarece ele reflectă în mod direct evoluțiile din lanțurile globale de aprovizionare cu energie.

Strâmtoarea Hormuz, punct critic pentru piața petrolului

Creșterea accelerată a prețurilor este alimentată în principal de temerile legate de posibile perturbări ale fluxurilor de petrol din Golful Persic.

Un punct sensibil pentru transportul mondial de energie este Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exporturile de țiței ale statelor din Orientul Mijlociu. O parte semnificativă din petrolul tranzacționat la nivel global trece prin acest culoar.

În prezent, mai multe petroliere evită zona sau întâmpină dificultăți în traversarea acesteia, ceea ce alimentează îngrijorările investitorilor și crește volatilitatea pieței.

Piețele financiare reacționează imediat

Tensiunile din sectorul energetic s-au propagat rapid și către piețele financiare globale.

Contractele futures pentru acțiunile americane au scăzut puternic. Futures pentru indicele Dow Jones au coborât cu peste 1.000 de puncte, sugerând o deschidere dificilă a burselor din Statele Unite.

În același timp, contractele futures pentru S&P 500 au pierdut peste 2%, iar cele pentru Nasdaq-100 au scăzut cu aproximativ 2,4%.

Efectele s-au văzut și în Asia.

Indicele Nikkei 225, care urmărește evoluția celor mai mari companii listate la bursa din Tokyo, a scăzut cu aproximativ 7%. În Coreea de Sud, indicele Kospi a pierdut aproape 8%, reflectând nervozitatea investitorilor.

Petrolul scump ar putea alimenta inflația globală

Economiștii avertizează că o perioadă prelungită cu petrol peste 100 de dolari pe baril ar putea avea consecințe importante pentru economia mondială.

Energia mai scumpă tinde să se transmită rapid în costurile de transport, producție și bunuri de consum, ceea ce alimentează presiunile inflaționiste.

Potrivit estimărilor citate de presa financiară, un astfel de nivel al petrolului ar putea adăuga aproximativ 0,7 puncte procentuale la inflația globală și ar putea reduce creșterea economică cu circa 0,4 puncte procentuale.

În acest context, analiștii vorbesc tot mai des despre riscul unui scenariu de stagflație — o combinație dificilă de inflație ridicată, creștere economică slabă și creșterea șomajului.

Impactul se vede deja la pompă. În Statele Unite, prețul benzinei a crescut cu aproape 47 de cenți pe galon în ultima săptămână, potrivit datelor citate de presa financiară.

Companiile energetice profită de creșterea petrolului

În timp ce economia globală resimte presiunea prețurilor mai mari la energie, companiile din sectorul petrolului și gazelor beneficiază de această evoluție.

Pe bursele asiatice, mai multe titluri din domeniul energetic au înregistrat creșteri semnificative.

Acțiunile companiei chineze CNOOC au urcat cu aproximativ 10% pe bursa din Shanghai, atingând limita zilnică de variație.

PetroChina și Sinopec au avansat cu 7,6% și, respectiv, 3,6%.

Pe bursa din Hong Kong, titlurile CNOOC erau în creștere cu aproximativ 7%, iar cele ale PetroChina cu circa 3,6%.

Creșteri au fost raportate și pentru alte companii energetice din regiune. China Shenhua Energy a urcat cu aproximativ 4,5%, în timp ce Yankuang Energy Group și Ningxia Baofeng Energy Group au câștigat 7,7% și, respectiv, 10% pe bursa din Shanghai.

În Malaezia, reacția investitorilor a fost chiar mai puternică. Acțiunile Hibiscus Petroleum au crescut cu aproximativ 18,5%, iar Petronas Chemicals a avansat cu 7%.

În perioada următoare, investitorii vor urmări cu atenție evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu și situația transporturilor de petrol prin Golful Persic. Orice perturbare prelungită a fluxurilor energetice din regiune ar putea menține volatilitatea ridicată pe piețele globale.