Peste un milion de certificate de cazier judiciar au fost emise în format electronic, anunță Poliția Română

Peste un milion de certificate de cazier judiciar au fost emise în format electronic, pe hub.mai.gov.ro, acestea fiind semnate cu semnătură electronică calificată şi asimilate înscrisurilor autentice, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române transmis vineri, certificatul de cazier judiciar emis în format electronic poate fi obţinut gratuit doar de pe hub-ul de servicii la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată produce aceleaşi efecte juridice ca acelaşi act juridic în format letric.

Eliberarea certificatului de cazier judiciar în format electronic a fost unul din indicatorii incluşi în proiectul HUB de servicii (Centrul de Furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI, dezvoltat de Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Acest serviciu electronic a fost primul lansat către public, varianta pilot fiind disponibilă de pe 1 februarie 2023, doar pentru persoanele fizice fără înscrisuri în evidenţele cazierului judiciar. Ulterior, începând cu prima parte a lunii ianuarie 2024, orice persoană fizică cu cetăţenie română a putut să obţină documentul electronic, indiferent de prezenţa sau lipsa antecedentelor penale.

Toate activităţile legate de operaţionalizarea portalului HUB-ul de servicii la nivelul MAI, precum şi de dezvoltare a aplicaţiei au fost executate exclusiv prin resurse umane proprii MAI şi ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, în mai puţin de cinci luni calendaristice.

Încă de la început, serviciul a atras un interes crescut din partea publicului, cu atât mai mult cu cât partea de integrare cu www.ghişeul.ro şi baza de date a Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor şi generarea documentului în intervale scurte de timp (una-două secunde) prin intermediul calculatorului ori terminalelor mobile, au întărit ideea că se poate obţine un document legitim şi fără prezenţa fizică în faţa unei autorităţi publice.

Certificatele de cazier judiciar se eliberează pentru o serie de motive personale (angajare, examen auto, instanţa de judecată, avizare/autorizare, instituţii bancare, etc.), urmând ca primitorul să valorifice informaţiile cuprinse în document potrivit regimului legal al activităţii proprii.