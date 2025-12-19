Administrația Trump a transmis un avertisment public Uniunii Europene, amenințând cu măsuri de retorsiune împotriva unor companii europene, dacă Bruxelles-ul va continua să aplice ceea ce Washingtonul consideră a fi reglementări discriminatorii împotriva firmelor americane din sectorul tehnologic.

Mesajul a fost publicat de Biroul Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite (USTR) pe platforma X și vizează atât politicile UE, cât și eventuale inițiative similare ale altor state, potrivit TheVerge.

The European Union and certain EU Member States have persisted in a continuing course of discriminatory and harassing lawsuits, taxes, fines, and directives against U.S. service providers. U.S. services companies provide substantial free services to EU citizens and reliable… — United States Trade Representative (@USTradeRep) December 16, 2025

Acuzații de discriminare și hărțuire

Potrivit USTR, furnizorii americani de servicii sunt supuși „unui curs continuu de procese, taxe, amenzi și directive discriminatorii și hărțuitoare” impuse de Uniunea Europeană și de anumite state membre. Declarația vine în contextul intensificării aplicării legislației europene privind piețele și serviciile digitale, în special Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA).

La începutul lunii decembrie, platforma X a fost amendată cu 140 de milioane de dolari în baza DSA. În ultimii ani, mai multe companii americane de tehnologie, printre care Google, Apple, Amazon, Microsoft și Meta, au fost vizate de investigații, sancțiuni și obligații suplimentare impuse de autoritățile europene.

Lista companiilor europene vizate de SUA

Postarea USTR, care nu este semnată, menționează explicit mai multe companii europene ce activează pe piața americană. Lista include Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens și Spotify. Potrivit autorităților americane, aceste companii au beneficiat timp de decenii de acces liber la piața din Statele Unite, în condiții de concurență considerate echitabile.

„Companiile americane de servicii oferă servicii gratuite substanțiale cetățenilor UE și servicii enterprise fiabile companiilor europene. Ele susțin milioane de locuri de muncă și peste 100 de miliarde de dolari în investiții directe în Europa”, se arată în comunicatul USTR. Instituția susține că Statele Unite au ridicat aceste probleme în mod repetat în dialogul cu UE, fără a primi un răspuns considerat satisfăcător.

Amenințarea cu măsuri de retorsiune

În același mesaj, administrația americană avertizează că, dacă politicile actuale vor continua, SUA ar putea recurge la măsuri concrete. „Legea americană permite impunerea de taxe sau restricții asupra serviciilor străine, printre alte acțiuni”, precizează USTR. De asemenea, Washingtonul afirmă că va adopta „o abordare similară” față de orice altă țară care va urma o „strategie de tip UE” în domeniul reglementării serviciilor digitale.

Reacția Comisiei Europene

Reacția Comisiei Europene nu a întârziat să apară. Într-o declarație transmisă publicațiilor New York Times și AFP, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a subliniat că legislația europeană se aplică tuturor companiilor care operează pe piața UE, indiferent de originea acestora. „Regulile noastre se aplică în mod egal și corect tuturor companiilor care operează în Uniunea Europeană. Vom continua să le aplicăm în mod echitabil și fără discriminare”, a declarat acesta.

Regnier a adăugat că Uniunea Europeană va continua să colaboreze cu Statele Unite pentru implementarea unui acord comercial și pentru menținerea dialogului bilateral în domeniul economic și tehnologic.

Tensiuni persistente în reglementarea tehnologiei

Disputa evidențiază tensiunile persistente dintre SUA și UE în privința reglementării marilor companii de tehnologie. Bruxelles-ul susține că noile reguli sunt necesare pentru a proteja consumatorii, pentru a asigura concurența și pentru a limita abuzurile de poziție dominantă. Washingtonul, în schimb, consideră că aceste măsuri afectează în mod disproporționat firmele americane și creează bariere artificiale pe piața europeană.

Amenințarea cu represalii marchează una dintre cele mai ferme poziții publice adoptate de administrația Trump în acest dosar. Rămâne de văzut dacă avertismentul va duce la negocieri suplimentare sau la escaladarea conflictului comercial și de reglementare dintre cele două părți.