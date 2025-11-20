Nvidia calmează temerile privind o posibilă bulă AI după rezultate financiare peste așteptări / Anumiți analiști susțin că cifrele bune nu înseamnă că pericolul a trecut

Nvidia a calmat, cel puțin temporar, temerile investitorilor privind formarea unei bule în sectorul inteligenței artificiale, după ce compania a prezentat rezultate peste așteptări și a comunicat estimări pentru trimestrul următor care depășesc prognozele analiștilor, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Evoluția vine după mai multe trimestre de încetinire a ritmului de creștere, iar piețele globale au privit aceste rezultate ca pe un indicator al sustenabilității boom-ului investițiilor în AI.

În al treilea trimestru fiscal, Nvidia a înregistrat o creștere a veniturilor de 62%, marcând prima accelerare după șapte trimestre consecutive.

Segmentul de centre de date și-a consolidat poziția ca principal motor de venit, atingând 51,2 miliarde de dolari, peste estimările analiștilor de 48,62 miliarde. Compania estimează pentru trimestrul al patrulea vânzări de 65 de miliarde de dolari, cu o marjă brută ajustată de 75%, cifre superioare prognozelor de pe piață.

CEO-ul Jensen Huang a respins discuțiile despre o potențială bulă AI, afirmând: „Au fost multe vorbe despre o bulă AI. Din perspectiva noastră, vedem cu totul altceva.” Acesta a subliniat cererea masivă pentru cipurile Nvidia și rolul dominant al companiei în ecosistemul tehnologic global: „Suntem în fiecare cloud. Dezvoltatorii ne iubesc pentru că suntem literalmente peste tot… De la cloud la sisteme robotice, edge, PC-uri – o singură arhitectură. Totul funcționează.”

Acțiunile Nvidia au crescut cu 5% în tranzacțiile după închiderea bursei, ceea ce ar putea adăuga aproximativ 220 de miliarde de dolari la capitalizarea companiei.

Rezultatul a venit după ce acțiunile pierduseră aproape 8% în noiembrie, pe fondul îndoielilor legate de sustenabilitatea investițiilor în AI. Impactul a fost resimțit și în sectorul tehnologic mai larg, acțiunile AMD, Alphabet și Microsoft înregistrând creșteri după publicarea rezultatelor.

Totuși, anumiți analiști avertizează că aceste cifre nu elimină riscurile. Ruben Roy, analist la Stifel, a comentat: „Preocuparea că avansul cheltuielilor pentru infrastructura AI nu este sustenabil probabil nu va dispărea.” În trimestrul al treilea, Nvidia a dublat valoarea contractelor prin care închiriază înapoi propriile cipuri de la clienții cloud, ajungând la 26 de miliarde de dolari. Această practică, alături de investițiile masive în companii AI care sunt, totodată, și clienți importanți, a alimentat discuțiile despre o „economie circulară AI”.

Concentrarea veniturilor companiei într-un număr redus de clienți a crescut semnificativ, patru cumpărători reprezentând 61% din total în trimestrul al treilea – o creștere față de 56% în trimestrul precedent. În același timp, anunțul că Nvidia intenționează să investească până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, furnizând în paralel cipuri pentru centrele de date ale acesteia, a ridicat semne de întrebare suplimentare privind dependența și structura pieței.

Pe plan internațional, restricțiile americane de export către China au obligat Nvidia să caute piețe alternative, iar Orientul Mijlociu a devenit un nou punct strategic. Departamentul Comerțului al SUA a autorizat exportul a până la 35.000 de cipuri Blackwell către două companii din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, o cantitate estimată la peste un miliard de dolari.

Cu toate acestea, compania se confruntă cu factori externi care ar putea încetini ritmul de creștere.

„Deși cererea pentru GPU-uri este uriașă, investitorii sunt din ce în ce mai concentrați pe întrebarea dacă giganții cloud pot utiliza această capacitate suficient de rapid”, a spus Jacob Bourne, analist la eMarketer. Potrivit acestuia, blocajele legate de alimentarea cu energie, disponibilitatea terenului și accesul la rețea ar putea limita transformarea cererii în venituri până în 2026 și ulterior.

Întrebat care este principalul obstacol în calea creșterii Nvidia, CEO-ul Jensen Huang a vorbit despre amploarea și noutatea industriei AI, evitând să nominalizeze un singur factor și insistând că această transformare necesită o planificare atentă în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare, infrastructura și finanțarea.