Pachetul de compensație record al lui Elon Musk din 2018, repus în vigoare de Curtea Supremă din Delaware

Curtea Supremă din statul american Delaware a decis vineri să reinstaureze controversatul pachet de compensație al lui Elon Musk, în valoare inițială de 56 de miliarde de dolari, acordat de Tesla în anul 2018.

Hotărârea unanimă anulează decizia Curții de Cancelarie din Delaware, care anul trecut a invalidat acordul de remunerare, considerându-l incorect negociat și insuficient transparent pentru acționari, transmite Mediafax.

Judecătorii Curții Supreme au argumentat că anularea pachetului de compensație al lui Elon Musk l-a lăsat pe fondatorul Tesla „necompensat pentru timpul și eforturile depuse pe parcursul a șase ani”. Potrivit unei analize Bloomberg, valoarea actualizată a pachetului, raportată la prețul record al acțiunilor Tesla atins în această săptămână, ar ajunge la aproximativ 140 de miliarde de dolari, scrie TechCrunch.

Decizia Curții Supreme este de natură să pună capăt unei dispute juridice de lungă durată, care a avut consecințe semnificative asupra companiei. Nemulțumit de climatul juridic din Delaware, Elon Musk a decis anterior mutarea sediului de înregistrare al Tesla în Texas, o mișcare urmată și de alte companii americane.

Reacția lui Musk nu a întârziat să apară. „Reabilitat”, a scris acesta pe platforma X, mulțumind public susținătorilor săi, inclusiv Alexandrei Merz, o acționară cunoscută sub numele de „TeslaBoomerMama”.

Odată cu reinstaurarea pachetului de compensație al lui Elon Musk din 2018, Tesla este așteptată să revoce un alt plan de remunerare, în valoare de 29 de miliarde de dolari, propus la începutul acestui an ca măsură de siguranță în cazul pierderii apelului. Separat, pachetul de compensație de aproximativ 1 trilion de dolari, aprobat în noiembrie, rămâne în vigoare și presupune atingerea unor obiective extrem de ambițioase.

Acordul din 2018 prevedea o serie de praguri de performanță legate de capitalizarea de piață și rezultatele financiare ale Tesla, toate fiind atinse. Cu toate acestea, un acționar minoritar, Richard Tornetta, care deținea doar nouă acțiuni Tesla, a contestat legalitatea negocierii pachetului, invocând conflicte de interese și lipsa unei informări corecte a investitorilor.

După un proces complex, în care Musk a depus mărturie, Curtea de Cancelarie i-a dat dreptate reclamantului în ianuarie 2024, decizie reconfirmată în decembrie. Tesla a formulat apel, iar hotărârea Curții Supreme din Delaware închide definitiv acest capitol.