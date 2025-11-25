Parlamentul European aprobă introducerea pașaportului digital pentru jucării

Parlamentul European şi-a dat marţi girul pentru un acord cu ţările UE privind noi norme pentru siguranţa jucăriilor menite să îmbunătăţească protecţia sănătăţii copiilor, o actualizare a directivei din 2009 care vine ca răspuns la creşterea numărului de cumpărături online şi la utilizarea tehnologiilor digitale, transmite Agerpres.

Ţările UE şi actorii din sector vor dispune de o perioadă de tranziţie de patru ani şi jumătate pentru a pune în aplicare noile măsuri, informează un comunicat al PE.

Interdicţiile existente privind substanţele carcinogene, cele mutagene şi cele toxice pentru reproducere se extind pentru a include şi substanţele chimice deosebit de dăunătoare pentru copii, precum perturbatorii endocrini, substanţele care afectează sistemul respirator şi substanţele toxice pentru piele şi alte organe. Noile norme interzic şi folosirea intenţionată a substanţelor perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS), dar şi a celor mai periculoase tipuri de bisfenoli. Folosirea substanţelor de parfumare alergene va fi interzisă în cazul jucăriilor destinate copiilor sub trei ani şi al jucăriilor concepute pentru a fi introduse în gură.

Înainte de a introduce o jucărie pe piaţă, producătorii vor trebui să facă o evaluare a siguranţei care să examineze toate pericolele potenţiale, de natură chimică, fizică, mecanică sau electrică. Evaluarea va trebui să testeze şi pericolele de inflamabilitate, igienă şi radioactivitate şi să ţină seama de vulnerabilităţile specifice copiilor. De exemplu, dacă este cazul, producătorii trebuie să se asigure că jucăriile digitale nu prezintă riscuri pentru sănătatea mintală a copiilor.

Noile norme vor să reducă numărul jucăriilor nesigure prin aplicarea mai strictă a regulilor şi verificări vamale mai eficiente. Toate jucăriile trebuie să dispună de un paşaport digital al produsului, vizibil în mod clar, care să ateste că jucăria respectă normele aplicabile în materie de siguranţă. Paşaportul digital al produsului va îmbunătăţi trasabilitatea jucăriilor şi va simplifica şi eficientiza supravegherea pieţei şi verificările vamale. Totodată, paşaportul le va oferi consumatorilor un acces uşor la informaţiile şi avertismentele referitoare la siguranţă, de exemplu, folosind un cod QR.

Regulamentul clarifică şi înăspreşte cerinţele pentru operatorii economici, precum producătorii, importatorii, distribuitorii şi furnizorii de servicii. De exemplu, producătorii vor fi obligaţi să aplice avertismentele folosind un limbaj uşor de înţeles. De asemenea, dacă apar riscuri legate de jucării, producătorii vor trebui să ia măsuri corective şi să informeze imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi consumatorii.

Având în vedere rolul din ce în ce mai important al pieţelor online în contextul vânzării şi promovării jucăriilor, pieţele respective vor fi obligate să îşi adapteze platformele pentru a le permite vânzătorilor să afişeze marcajele CE ale jucăriilor, avertismentele de siguranţă şi paşapoartele digitale ale produselor. Jucăriile care nu respectă normele de siguranţă vor fi considerate „conţinut ilegal” în conformitate cu Regulamentul privind serviciile digitale.

„Prin noul regulament privind siguranţa jucăriilor, Europa transmite un semnal clar: siguranţa nu trebuie lăsată la voia întâmplării. Datorită unor orientări clare, unor cerinţe moderne de siguranţă şi unor dispoziţii tranzitorii echitabile, companiile pot planifica şi dezvolta în mod responsabil, iar copiii se pot juca fără griji”, a declarat raportoarea Marion Walsmann, din grupul PPE.

În raportul de anul trecut al sistemului european de alertă rapidă pentru produse de consum periculoase, jucăriile au reprezentat a doua categorie ca număr de produse periculoase (15%), fiind depăşite doar de produsele cosmetice (36%). Totodată, substanţele chimice au fost principala sursă de risc în aproape jumătate dintre alerte, precizează PE în comunicat.