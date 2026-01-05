Pesimismul la nivel global se află la cote alarmante

Suntem martorii celei mai rapide și mai ample reconfigurări ale politicii, tehnologiei și afacerilor din timpul vieților noastre, un fenomen care nu se manifestă doar local, ci o face la scară globală. Deși se vorbește adesea despre faptul că „totul este perturbat peste tot”, realitatea arată că ne confruntăm, de fapt, cu reverberațiile unui deceniu de schimbări profunde în America și în alte economii avansate, relatează Axios.

Am intrat într-o eră post-disruptivă, în care se conturează noi realități marcate de creșterea inegalității, migrație și imigrație masivă, populism în ascensiune, scăderea încrederii în instituții și emergența inteligenței artificiale. Vestea bună este că această eră este una gestionabilă, atât pentru lideri, cât și pentru întreaga societate, dacă se înțelege fenomenul global comun care o definește.

O rescriere vie a societăților

Aceste concluzii reies dintr-un sondaj efectuat pe 20.000 de persoane din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Uniunea Europeană și Japonia, completat cu interviuri individuale cu 175 de lideri din aceleași țări. Studiul, intitulat „Global Radar 2026”, a fost realizat de firma de consultanță strategică FGS Global și împărtășit în exclusivitate pentru această analiză. Sondajul a avut loc în noiembrie, iar raportul complet urmează să fie publicat.

Esența constatărilor este că schimbările care se desfășoară sub ochii noștri nu reprezintă doar o perturbare temporară sau o abatere de la normalitate, nici un fenomen exclusiv american sau legat de mandatul unei anumite administrații.

Este vorba despre o rescriere vie a societăților, a modului în care funcționează afacerile și a vieților noastre de zi cu zi, care se accelerează rapid pe tot globul. În această realitate, nu poți înțelege pe deplin politica, investițiile, propria anxietate sau oportunitățile personale fără să iei în considerare aceste transformări fundamentale.

Semnele evidente ale acestei noi epoci

Printre semnele evidente ale acestei noi epoci se numără prăbușirea realității comune, bazată pe fapte larg acceptate. Oamenii nu mai au încredere în cei aflați la putere sau în instituții, iar mass-media este considerată necredibilă de peste 60% dintre respondenți, în timp ce politicienii sunt percepuți drept sursa cea mai puțin demnă de încredere. Această fragmentare a realității este amplificată de dependența tot mai mare de influenceri și de ecosisteme media, ceea ce îi face pe oameni vulnerabili la manipulare și dezinformare.

Inteligența artificială este o altă forță definitorie a acestei perioade, cu efecte economice și politice uriașe, dar polarizante. Studiul FGS a relevat un decalaj semnificativ între percepțiile elitelor și ale restului populației. Liderii și persoanele aflate la putere privesc cu optimism AI și sunt mai sceptici în privința reglementărilor, în timp ce majoritatea cetățenilor, în special tinerii, solicită reguli stricte și se tem de pierderea locurilor de muncă.

Aproximativ o treime dintre respondenți consideră că inteligența artificială va ajunge să „controleze” oamenii, generând tensiuni între generații, în care persoanele mai în vârstă se simt marginalizate, iar tinerii se simt excluși de la oportunități.

Pesimismul la nivel global se află la cote alarmante

Majorități covârșitoare din toate țările chestionate consideră că viața devine mai dificilă și că sistemele sociale și economice sunt construite în favoarea celor bogați. Totodată, sentimentul de apartenență națională și încrederea în democrații par să slăbească.

În același timp, peste 75% dintre respondenți își doresc să protejeze și să conserve cultura tradițională, iar majoritatea generațiilor Z și Y (cei născuți în intervalul 1981-2012) cred că succesul nu este posibil pentru toți, indiferent de efortul depus.

Realitățile impun liderilor să își regândească complet modul de operare

Aceste realități impun liderilor să își regândească complet modul de operare și strategiile de leadership. Ei activează într-un mediu extrem de volatil, în care oamenii sunt anxioși, neîncrezători și îngrijorați de efectele inteligenței artificiale, în timp ce resursele tradiționale de autoritate și influență se erodează.

CEO-ii și liderii de top au acum un acces neobișnuit de direct la oficialii guvernamentali, iar companiile trebuie să adapteze rapid programele de instruire și recalificare a angajaților pentru a ține pasul cu schimbările accelerate. Ritmul transformărilor este, în sine, un factor disruptiv, la fel de important ca direcția acestora.

Există modalități de navigare

Deși provocările pot părea copleșitoare, există modalități de navigare printre problemele acestei noi epoci. Liderii și cei cu poziții de influență trebuie să recunoască că majoritatea oamenilor, în special tinerii, nu împărtășesc entuziasmul pentru piețele în creștere sau pentru AI „super-uman”.

Este esențial să explice clar efectele acestor tehnologii și să ofere o înțelegere reală a impactului asupra vieților și locurilor de muncă. Publicul caută perspective autentice și soluții practice în locul de muncă, în comunități și în viața de zi cu zi, iar liderii au un rol central în a reconstrui încrederea.

Pesimismul nu trebuie să fie considerat o stare permanentă

Liderii de afaceri și cei care au influență pot contribui decisiv la inversarea acestuia, prin grijă pentru angajați, pregătirea lor pentru tranziția spre AI și împărtășirea lecțiilor învățate despre era post-disruptivă.

În final, încrederea și autenticitatea au devenit mai importante ca niciodată, deși mai greu de atins, și sunt esențiale pentru navigarea cu succes a unei lumi care se schimbă mai rapid decât orice alt moment din istoria recentă.