Petrom, liderul pieței carburanților din România a scumpit marți 31 martie 2026 benzina și motorina pentru a 17-a oară în această lună. Astfel, benzina s-a scumpit cu 5 bani pe litru și motorina cu 10 bani pe litru.

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, sunt afișate marți 31 martie 2026 următoarele prețuri: 9,33 lei pentru un litru de benzină standard și 10,37 lei pentru un litru de motorină standard.

La stațiile Petrom din Capitală, prețul unui litru de benzină standard este cuprins marți 31 martie 2026, între 9,33 lei și 9,35 lei, iar litrul de motorină standard costă între 10,35 și 10,38 lei, potrivit peco-online. Iar motorina premium costă între 10,77 și 10,80 lei.

