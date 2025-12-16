Planul ANCOM pentru 2026 vizează reglementarea reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii şi aplicarea Regulamentului privind Serviciile Digitale în România

Reglementarea tehnică şi economică a serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice, administrarea şi monitorizarea spectrului radio, precum şi unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA) în România se vor afla pe agenda de priorităţi pentru anul 2026 a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Conform planului de acţiuni al instituţiei pentru anul viitor, publicat în consultare, în sectorul comunicaţiilor electronice se vor actualiza informaţiile privind disponibilitatea serviciilor de Internet în bandă largă, prin publicarea listei zonelor în care nu sunt disponibile servicii funcţionale la punct fix şi prin realizarea unui studiu privind aria de acoperire a reţelelor publice fixe capabile să furnizeze astfel de servicii.

Totodată, Autoritatea va actualiza modalităţile de implementare a serviciului universal, prin revizuirea condiţiilor şi a procedurii de desemnare a furnizorilor, cu scopul de a asigura disponibilitatea unui pachet minim de servicii de acces la Internet în bandă largă şi de comunicaţii de voce, la un nivel corespunzător de calitate, pentru toţi utilizatorii finali, transmite Agerpres.

De asemenea, planul include iniţiative privind modificarea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor referitoare la dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a infrastructurii fizice asociate, precum şi actualizarea cadrului de colectare a datelor statistice.

În domeniul serviciilor poştale, ANCOM îşi propune să continue monitorizarea respectării obligaţiilor stabilite în sarcina furnizorului de serviciu universal prin realizarea unui raport de analiză a respectării cerinţelor de calitate aferente anului 2025, monitorizarea obligaţiilor privind situaţiile financiare separate ale acestuia, actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului angajat şi analizarea costului net asociat furnizării serviciului universal poştal.

În acelaşi timp, se intenţionează realizarea unor studii şi rapoarte privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poştale, calitatea serviciilor de coletărie, impactul comerţului electronic asupra pieţei poştale, precum şi indicatorii statistici ai sectorului. În paralel, va continua monitorizarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 2018/644 privind livrarea coletelor transfrontaliere, inclusiv prin colectarea şi verificarea datelor transmise de furnizorii de servicii poştale.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte administrarea şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio şi a resurselor de numerotaţie, proiectul Planului de acţiuni pentru 2026 prevede revizuirea unor tarife de utilizare a spectrului, precum şi modificarea unor prevederi ale procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prin încredinţare directă. În plus, arbitrul pieţei locale de telecomunicaţii va analiza situaţiile în care blocurile de numere returnate conţin numere portate care continuă să fie utilizate în alte reţele şi va lua măsurile corespunzătoare.

Pe segmentul monitorizării spectrului de frecvenţe radio, va fi continuată activitatea de măsurare a acoperirii cu servicii de comunicaţii mobile şi acţiunile de verificare a respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice şi poştale.

Nu în ultimul rând ANCOM anunţă că, pentru anul 2026, are în vedere elaborarea procedurii de informare pentru furnizorii de servicii intermediare şi a cadrului normativ care stabileşte condiţiile pentru derularea inspecţiilor de către personalul de control al Autorităţii. Mai mult, se va urmări verificarea respectării aplicării Regulamentului privind serviciile digitale de către furnizorii de servicii intermediare din România.

Proiectul Planului de acţiuni al ANCOM pentru anul viitor poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei, iar persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 16 ianuarie 2026.