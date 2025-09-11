Platforma X a lui Elon Musk, sancționată în Canada cu amenda maximă pentru nerespectarea unui ordin de eliminare a unei imagini intime distribuite fără consimțământ

Un tribunal civil din Columbia Britanică, Canada, a aplicat amenda maximă prevăzută de lege rețelei sociale X, controlată de Elon Musk, pentru că nu a respectat un ordin de eliminare a unei imagini intime distribuite fără consimțământ. Decizia reprezintă prima sancțiune de acest fel împotriva unei platforme online în baza Legii provinciale privind protecția imaginilor intime, transmite Reuters.

Într-o hotărâre inițială pronunțată în luna martie, Tribunalul Civil de Rezoluție a stabilit că publicarea unei fotografii a unei femei, identificată doar sub pseudonimul „TR”, a încălcat prevederile actului normativ. Vicepreședintele tribunalului, Eric Regehr, a dispus atunci ca imaginea să fie ștearsă de pe X și de pe alte platforme digitale.

Într-o decizie ulterioară, instanța a constatat că X nu a dat curs acestei obligații. În loc să elimine imaginea, compania a optat pentru o măsură parțială, limitând vizualizarea doar pentru utilizatorii din Canada. Astfel, imaginea putea fi în continuare accesată și distribuită la nivel internațional.

Potrivit documentului publicat, X a argumentat că tribunalul nu are competența de a impune restricții privind disponibilitatea online a unor imagini dincolo de granițele provinciei. Regehr a respins această apărare, subliniind că problema era clară: „Întrebarea despre conformitatea X este una foarte simplă. Am ordonat intermediarilor de internet, ceea ce include și X, să elimine imaginea intimă. X a primit ordinul, dar nu a eliminat imaginea intimă. În schimb, a făcut ceva mai puțin. X nu a respectat ordinul de protecție.”

Decizia protejează identitatea și datele biografice ale femeii, însă judecătorul a explicat de ce a ales să publice hotărârea: a fost prima dată când un intermediar online a fost sancționat pe baza acestei legi. „Ea trăiește cu gândul că marea majoritate a populației lumii poate încă să vadă imaginea intimă pe X”, a adăugat Regehr.

Pentru nerespectarea ordinului, tribunalul a aplicat amenda maximă prevăzută de lege, de 100.000 de dolari canadieni (aproximativ 72.300 de dolari americani). În plus, victima a fost invitată să solicite penalități suplimentare, de până la 5.000 CAD pentru fiecare zi de neconformitate. Totuși, tribunalul nu a acordat despăgubiri femeii pentru timpul petrecut în cadrul litigiului, motivând decizia prin probleme identificate în documentele depuse, inclusiv erori generate de instrumente de inteligență artificială.

Nici X, nici avocatul menționat în dosar ca reprezentând compania nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Ministerul Justiției din Columbia Britanică a transmis, într-un răspuns oficial către Reuters, că „nu are cunoștință de pași făcuți de X pentru a respecta decizia în acest caz sau pentru a respecta Legea privind protecția imaginilor intime în general”, dar a subliniat că se așteaptă la conformare și la plata amenzilor: „Nu anticipăm nicio dificultate în aplicarea acestor legi, dacă va fi nevoie.”

Cazul scoate în evidență tensiunile tot mai mari dintre autoritățile naționale și platformele globale în privința responsabilității pentru conținutul distribuit online. În acest context, hotărârea din Columbia Britanică stabilește un precedent în aplicarea legislației canadiene pentru protecția persoanelor afectate de publicarea de imagini intime fără consimțământ.