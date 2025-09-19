RA-APPS anunță licitație pentru cinci SUV-uri hibride / Valoarea contractului este de 566.500 de lei fără TVA

Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucureşti anunţă pe SEAP licitaţie pentru cinci SUV-uri hibride, necesare activităţii de transport pe care o derulează prin Departamentul Bucureştii Noi. Valoarea totală estimată a acestora este de 566.500 lei, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 22 octombrie, transmite Agerpres.

Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puţin 566.500 lei, fără TVA. Conform caietului de sarcini, este vorba despre autoturisme de teren, tracţiune 4×4, cu propulsie hibridă, alimentate pe benzină + electric, patru uşi și cinci locuri. Perioada de garanţie trebuie să fie de minimum 36 de luni sau 100.000 de kilometri.

„Autoturismele ce se intenţionează a fi achiziţionate vor face parte din parcul auto al RA-APPS – Departamentul Bucureştii Noi şi vor contribui la prestarea serviciilor de transport pe care RA-APPS prin Departamentul Bucureştii Noi le asigură Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului Ministru, dar şi altor instituţii de stat cu care RA-APPS are încheiate contracte de prestări servicii de transport”, se arată în document.

Se menţionează că prin asigurarea unui parc auto de autovehicule cât mai nou se mizează pe o diminuare a consumurilor de carburanţi, dar şi pe costuri de întreţinere mai mici pentru aceste autoturisme. În caietul de sarcini sunt invocate prevederile Ordonanţei nr. 80/2001, conform cărora autorităţile şi instituţiile publice pot achiziţiona autoturisme cu propulsie hibridă (alimentare pe benzină + electric) al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 27.000 de euro inclusiv TVA.

RA-APPS aminteşte că are ca obiect de activitate administrarea, conservarea şi întreţinerea patrimoniului public destinat asigurării serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Preşedinţia României şi pentru alte instituţii de interes naţional, alte active ale statului aflate în administrare.