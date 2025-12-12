dark
Municipiul Reșița este în căutarea a 8 microbuze electrice și 4 stații de încărcare / Valoarea estimată a achiziției trece de 2 milioane de euro

12 decembrie 2025
Sursa foto: Transport Urban Reșița via Facebook
Municipiul Reșița a lansat o licitație publică pentru achiziția a opt microbuze electrice și patru stații de încărcare lentă pentru acestea. Potrivit platformei SEAP, valoarea totală estimată a contractului este de 10.536.824 de lei, sau puțin peste 2 milioane de euro.

Potrivit descrierii achiziției publice, microbuzele trebuie să aibă capacitatea de a transporta minimum 21 de persoane, din care 12 să stea pe scaune, dar și să transporte o persoană cu dizabilități. În descrierea achiziției se stipulează și patru stații de încărcare cu câte două posturi, cu o putere de 60 kWh.

Municipiul mai dorește să achiziționeze, în cadrul aceluiași proiect, un sistem de e-ticketing, care include câte două validatoare pentru bilete pentru fiecare vehicul, și software-ul de integrare cu sistemul de back-office existent la operatorul de transport public.

Potrivit site-ului societății de transport public Reșița, flota de mijloace de transport în comun include 13 tramvaie bidirecționale și 10 autobuze electrice ZTE Granton 12m. Acestea au o capacitate de maximum 100 de călători, o autonomie de peste 250 de kilometri și podea coborâtă, pentru acces facil persoanelor cu dizabilități.

