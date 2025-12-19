Reţele Electrice România donează Ambulanţei Bucureşti-Ilfov echipamente radio pentru dotarea a 40 de ambulanţe

Compania Reţele Electrice România, parte a grupului PPC în România, donează Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF) 40 de echipamente de comunicaţii (staţii radio portabile) pentru dotarea a 40 de ambulanţe, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat, echipamentele vor contribui la îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi a siguranţei intervenţiilor medicale de urgenţă, facilitând o coordonare mai rapidă şi mai precisă între echipajele din teren şi dispecerat.

„Prin această iniţiativă, ne reafirmăm angajamentul faţă de comunităţile în care operăm şi sprijinim eforturile echipajelor medicale care intervin zilnic pentru salvarea de vieţi. Atât Reţele Electrice România, cât şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov au în comun misiunea intervenţiilor rapide în situaţii critice, cu echipe pregătite să acţioneze prompt şi eficient. Comunicarea eficientă este esenţială în situaţiile de urgenţă, iar noile echipamente vin să răspundă acestei nevoi critice. Acesta este doar un prim pas, dintr-o colaborare care ne dorim să fie de lungă durată”, a declarat Mihai Peşte, director general al Reţele Electrice România, citat în comunicat.

Staţiile radio portabile sunt dispozitive esenţiale, fără de care comunicarea între echipajul medical şi dispecerat este imposibilă, conform comunicatului. Ele au rolul de a facilita comunicarea cu medicul coordonator şi dispecerat, despre starea pacientului, gravitatea situaţiei din teren, inclusiv chemarea altor echipamente în sprijin.

„Donaţia făcută de Reţele Electrice România, constând în 40 de staţii radio portabile TETRA Motorola, reprezintă un suport important pentru modernizarea resurselor utilizate în activitatea de intervenţie a SABIF. Aceste echipamente vor contribui direct la reducerea timpilor de răspuns şi în consecinţă la creşterea calităţii serviciilor acordate pacienţilor aflaţi în situaţii critice. Sprijinul primit din partea Societăţii Reţele Electrice România este un exemplu de responsabilitate socială şi de implicare în comunitate, pentru care le suntem profund recunoscători”, a declarat managerul general al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, Alis Grasu.

Compania Reţele Electrice România operează reţele cu o lungime totală de circa 134.000 de kilometri în trei zone importante ale ţării: Muntenia (inclusiv Bucureşti), Banat şi Dobrogea, acoperind o treime din piaţa locală de distribuţie, şi dezvoltă un program de investiţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor, siguranţa şi performanţa reţelelor şi implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC.

Reţelele electrice operate de către Reţele Electrice România numără 289 de staţii de transformare şi peste 25.000 de posturi de transformare.