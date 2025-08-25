Reuters: Administrația Trump ia în considerare sancțiuni împotriva oficialilor care aplică legea digitală a UE / Una dintre măsuri ar putea fi restricțiile de viză

Administrația președintelui american Donald Trump ia în considerare introducerea unor sancțiuni împotriva oficialilor Uniunii Europene și ai statelor membre responsabili pentru implementarea Actului privind Serviciile Digitale (DSA), potrivit unor surse citate de Reuters. Măsura ar putea include restricții de viză și ar fi o acțiune fără precedent în relațiile dintre Washington și Bruxelles.

Sursele menționează că discuții interne pe această temă au avut loc săptămâna trecută în cadrul Departamentului de Stat, însă o decizie finală nu a fost încă luată.

Administrația americană susține că DSA, legislația UE care reglementează mediul online, limitează libertatea de exprimare a cetățenilor americani și impune costuri suplimentare companiilor de tehnologie din SUA. „Monitorizăm cu îngrijorare creșterea cenzurii în Europa, dar nu avem alte informații de oferit în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

DSA, adoptat de Uniunea Europeană, obligă platformele digitale mari să elimine conținutul ilegal, inclusiv discursul instigator la ură și materialele care promovează abuzul sexual asupra minorilor. Bruxelles-ul respinge acuzațiile de cenzură, afirmând că legislația are ca scop protejarea utilizatorilor. „Libertatea de exprimare este un drept fundamental în UE și stă la baza DSA. Legea stabilește reguli pentru intermediarii online în combaterea conținutului ilegal, protejând în același timp libertatea de exprimare și informație”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

În paralel, Washingtonul a lansat o campanie diplomatică împotriva acestei legislații. Potrivit unui document intern obținut de Reuters, secretarul de stat Marco Rubio a cerut diplomaților americani din Europa, la începutul lunii august, să facă lobby pe lângă guvernele UE pentru modificarea sau chiar abrogarea DSA. Rubio avertizase încă din mai că SUA ar putea introduce interdicții de viză împotriva persoanelor care „cenzurează” discursul americanilor, inclusiv pe platformele de socializare, sugerând că măsura s-ar putea aplica și oficialilor străini.

Tensiunile transatlantice privind reglementările din sectorul digital s-au intensificat în ultimii ani, pe fondul acuzațiilor SUA că Europa vizează în special companiile americane. Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, a criticat public DSA, susținând că acesta restrânge libertatea de exprimare pe platformele sale.

Conflictul actual se înscrie într-un context mai amplu de divergențe între administrația Trump și Uniunea Europeană, marcat de dispute comerciale, amenințări tarifare și acuzații privind tratamentul aplicat firmelor de tehnologie din SUA.

Pentru moment, nu este clar care oficiali europeni ar putea fi vizați de posibilele sancțiuni și nici când ar putea fi luată o decizie finală la Washington. Totuși, escaladarea acestui diferend riscă să adâncească tensiunile dintre SUA și UE într-un domeniu considerat crucial pentru economia digitală globală.