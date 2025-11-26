România ar putea rata ținta de decarbonizare asumată pentru 2030, din cauza sectorului transporturilor / Totuși, țara noastră este mai aproape de obiectiv decât alte state UE

România stă cel mai bine la capitolul decarbonizare a economiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, în special pentru că mare parte din industria anilor 1990 a fost închisă. Cu toate acestea, ținta de reducere a emisiilor pentru anul 2030 poate să nu fie atinsă din cauza emisiilor din sectorul transporturilor, avertizează Energy Policy Group (EPG) într-un raport citat de Economica.net.

România și-a propus o reducere de 85% a emisiilor din 1990

La finalul anului 2023, România își scăzuse emisiile nete de gaze cu efect de seră cu 75% față de nivelul anului 1990. Acesta reprezintă cel mai mare procent din toate statele europene. Ținta asumată de România prin Programul Național de Energie și Climă (PNIESC) este de 85% reducere până în 2030, dar există totuși anumite piedici care ar putea să împiedice țara să ajungă la acest obiectiv.

Ne-ar trebui 1,3 milioane de vehicule electrificate până în 2030

Sectorul transporturilor este cel care a cunoscut o creștere foarte mare, de 78%, față de nivelul anului 1990, perfect explicabil prin creșterea parcului auto, în condițiile în care un autoturism propriu era totuși o raritate în România comunistă. Problema este că aceste emisii vor crește în continuare, pentru că și acum România are cel mai mic grad de motorizare din Uniune iar acesta este evident că va crește.

„Numărul de autoturisme la mia de locuitori este al doilea cel mai mic din UE: 444 versus media UE de 587. Transportul de marfă (tkm) per locuitor este la 83% din media UE”, notează EPG, conform Economica.net.

Pentru ca și evoluția emisiilor din sectorul transporturilor să contribuie la atingerea obiectivului național de reducere a emisiilor asumat prin PNIESC, ar fi nevoie ca, la orizontul anului 2030 în România să fie circa 680.000 de autoturisme electrice și 617.000 de autoturisme plug-in hybrid. Acum, sunt doar 50.000 de electrice și 15.000 de hibride plug-in, deci este foarte puțin probabil ca aceste numere să fie atinse. Iar PNIESC vorbește și despre 82.000 de mașini pe hidrogen până în 2030, în condițiile în care acum nu avem așa ceva pe șosele.