Infrastructura naţională de lockere din România cuprinde puţin peste 10.000 de lockere active, cu 33% mai multe decât în 2024, acoperind toate cele 42 de judeţe şi un total de 940 de localităţi, potrivit datelor eAWB, marketplace de servicii de curierat, care agregă informaţii de la toate firmele de curierat importante din ţară, scrie Agerpres.

Potrivit sursei, creşterea rapidă este alimentată atât de cererea consumatorilor, cât şi de nevoile comercianţilor online. Pentru cumpărători, livrarea în locker a devenit o opţiune standard, preferată pentru flexibilitatea ridicată şi costurile reduse. Datele eAWB arată că o treime dintre livrările înregistrate în platformă sunt direcţionate către lockere şi această tendinţă creşte în apropierea sărbătorilor.

Utilizatorii apreciază faptul că îşi pot ridica oricând coletele, în funcţie de programul lor. În plus, livrarea în locker este în medie cu până la 25% mai avantajoasă ca preţ decât livrarea la domiciliu, iar amprenta de carbon este redusă semnificativ, cu până la 40% faţă de livrările tradiţionale.

Din perspectiva magazinelor online, lockerele sunt o soluţie logistică cheie, care menţine fluxul de livrări eficient în perioade aglomerate. Retailerii beneficiază de mai puţine livrări nereuşite şi de costuri operaţionale reduse.

„Extinderea rapidă a reţelei de lockere reflectă maturizarea pieţei de e-commerce din România şi schimbarea modului în care sunt gestionate livrările. În 2025 am văzut o accelerare puternică a utilizării acestor puncte de colectare, pe fondul cererii pentru servicii mai rapide şi mai eficiente. Pentru retaileri, lockerele nu mai sunt doar o opţiune alternativă, ci un pilon esenţial în asigurarea unei logistici sustenabile şi fiabile în perioadele de vârf. Dar, accesul la un locker din proximitatea casei ori, în cazul magazinelor online, la peste 10.000 de puncte de livrare la nivel naţional nu ar fi fost posibile fără investiţiile majore pe care firmele de curierat le-au realizat în România în ultimii ani”, a declarat Radu Meteş, CEO şi co-fondator eAWB, citat în comunicat.

În prezent, Bucureştiul conduce topul judeţelor cu cele mai multe lockere, cu 1.941 de unităţi active, urmat de Ilfov cu 877, Cluj cu 700 şi Timiş cu 501. Aceste zone, caracterizate prin densitate urbană ridicată şi volume mari de comenzi, confirmă tendinţa naţională de adoptare accelerată a punctelor de colectare automatizată. În topul oraşelor conduc Bucureşti (1941 lockere), Cluj (383), Iaşi (265), Timişoara (230) şi Constanţa (214).

În ultimii şase ani, reţeaua de lockere s-a multiplicat de opt ori, crescând de la 1.245 de unităţi în 2019 la peste 10.000 în 2025, o evoluţie care demonstrează maturizarea pieţei şi adaptarea rapidă la schimbările din comportamentul consumatorilor.

Lansată în 2024, eAWB este un marketplace de curierat care facilitează expedierea coletelor în toată ţara. Prin colaborările strânse cu cei mai mari curieri şi utilizarea tehnologiilor avansate, inclusiv inteligenţa artificială, oferă utilizatorilor posibilitatea de a compara rapid preţuri şi servicii într-un singur loc.