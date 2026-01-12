În 2026, șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România trebuie să fie atenți la regulile privind rovinieta. Taxa de drum rămâne obligatorie pentru orice vehicul care folosește rețeaua rutieră, iar autoritățile avertizează că amenzile sunt considerabil mai mari.

Pentru șoferii de autoturisme, prețurile valabile în 2026 sunt stabilite în euro și convertite la cursul BNR. Cele mai utilizate variante sunt rovinieta de 10 zile, de 30 de zile și cea anuală. Pentru o mașină obișnuită, costurile pornesc de la:

aproximativ 3,5 euro pentru o zi,

6 euro pentru o perioadă de 10 zile,

9,5 euro pentru o valabilitate de o lună,

15 euro pentru 60 de zile și ajung la 50 de euro pentru un an întreg de circulație.

Tarifele sunt mai ridicate pentru vehicule comerciale sau pentru transport de marfă și pasageri, în funcție de greutatea totală și clasă, potrivit CNADNR.ro.

În prezent, procesul de cumpărare este integral digitalizat și camerele de verificare citesc automat numerele de înmatriculare. Șoferii pot achiziționa rovinieta online pe site-ul CNAIR, direct din aplicații partenere sau din majoritatea benzinăriilor din țară. Plata este instantanee, iar dovada apare în sistem fără a fi nevoie de un document tipărit ori de lipit pe parbriz.

Există mai multe modalități de a achiziționa o rovinietă:

Online, pe site-ul oficial al CNAIR la secțiunea de roviniete.

Direct din benzinării din toată țara, unde majoritatea punctelor vând roviniete.

Prin terminalele self-pay din centre comerciale sau magazine.

Când achiziționezi, introdu corect numărul de înmatriculare, țara de origine și categoria vehiculului, orice greșeală poate face ca rovinieta să fie considerată nevalabilă, ceea ce te poate costa amenzi

Autoritățile recomandă însă verificarea atentă a datelor introduse, în special numărul de înmatriculare și țara vehiculului. O singură cifră greșită poate duce la anularea automată a validității și la aplicarea sancțiunilor, chiar dacă taxa a fost achitată corect.

Monitorizarea se face prin sute de camere amplasate pe drumurile naționale, la puncte fixe și mobile. Pentru autoturisme, amenda pornește de la 500 de lei și poate ajunge până la 1.000 de lei, în funcție de categoria autovehiculului și de situațiile constatate. Transportatorii pot primi sancțiuni semnificativ mai mari, iar amenzile pentru camioane depășesc chiar 20.000 de lei, potrivit regulilor actualizate.

O parte dintre modificări au fost introduse în toamna lui 2025, când a intrat în vigoare creșterea tarifelor și alinierea sancțiunilor. În paralel, autoritățile discută posibilitatea unui sistem viitor bazat pe taxare în funcție de distanță, asemănător celui utilizat în alte state europene.

Regula esențială este simplă. Înainte de a pleca la drum, fiecare șofer trebuie să verifice dacă are o rovinietă validă. Pentru cei care circulă frecvent, varianta pe un an rămâne cea mai avantajoasă financiar. CNAIR sfătuiește conducătorii auto să evite site-urile obscure și să folosească platforme oficiale sau canale partenere verificate, pentru a nu plăti o taxă care să nu fie înregistrată în sistem.