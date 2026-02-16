Scanarea digitală a lemnului, validată de Ministerul Mediului / Promite măsurători mai precise și mai multă transparență

Tehnologia de scanare laser GeoSLAM, pentru măsurarea lemnului, a demonstrat o acurateţe remarcabilă, cu o eroare medie de doar +0,5 metri cubi faţă de măsurătorile manuale de referinţă, arată rezultatele un studiu de specialitate, derulat la iniţiativa Asociaţiei Forestierilor din România (ASFOR).

„Comisia Tehnică de Avizare pentru Silvicultură (CTAS) din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a validat rezultatele primului studiu comparativ privind utilizarea tehnologiilor de scanare digitală pentru măsurarea materialului lemnos. La iniţiativa ASFOR, experţii guvernamentali au evaluat eficienţa sistemelor de ultimă generaţie, deschizând calea pentru utilizarea scanerelor digitale în procesele de control şi recepţie a lemnului. Măsura promite eliminarea erorilor de măsurare şi creşterea transparenţei în întregul lanţ de aprovizionare”, susţine Ciprian Muscă, preşedintele asociaţiei profesionale.

Potrivit rezultatelor studiului, măsurătorile efectuate cu tehnologia GeoSLAM au raportat o eroare medie de doar +0,5 metri cubi în comparaţie cu măsurătorile manuale de referinţă, transmite Agerpres.

De asemenea, în cazul sistemului Tim Spect CIND, concluzia este că acesta s-a dovedit o soluţie viabilă pentru verificările rapide ale transporturilor de răşinoase (molid), oferind precizie satisfăcătoare pentru trunchiurile cu formă regulată.

În acest context, Comisia de evaluare din cadrul MMAP a declarat rezultatele studiului ca fiind „inovative şi relevante în raport cu stadiul actual al cunoştinţelor în domeniu, la nivel naţional”.

„Deşi tehnologia este deja matură pentru speciile de răşinoase, studiul subliniază necesitatea continuării cercetărilor pentru foioase, unde formele neregulate ale trunchiurilor necesită algoritmi de calcul mai complecşi. Comisia a recomandat extinderea măsurătorilor pe un eşantion şi mai mare pentru a perfecţiona precizia sistemelor în toate scenariile de exploatare”, notează ASFOR.

Cercetarea a fost realizată în parteneriat cu Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov şi a comparat metodele tradiţionale de măsurare manuală (piesă cu piesă) cu trei sisteme tehnologice avansate: Tim Spect CIND, Microtec şi tehnologia de scanare laser GeoSLAM.

În cadrul studiul au fost monitorizate 1.300 de transporturi de material lemnos, iar datele obţinute prin scanare au fost comparate cu volumele raportate în aplicaţia SUMAL şi cu măsurători manuale de referinţă.