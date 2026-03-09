Platforma online „Fără hârtie”, lansată recent în România pentru a permite cetățenilor să semnaleze problemele întâmpinate în relația cu instituțiile publice, a adunat deja peste 2.200 de sesizări, potrivit vicepremierului Oana Gheorghiu.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului de radio RFI România, unde oficialul a explicat că majoritatea plângerilor primite de la cetățeni sunt legate de implementarea cartea electronică de identitate din România, conform Mediafax.

Probleme în implementarea cărții electronice de identitate

Potrivit vicepremierului, multe instituții publice nu sunt încă pregătite pentru utilizarea noilor documente digitale.

Mai exact, unele instituții nu au instalat aplicațiile necesare pentru citirea noilor cărți de identitate sau nu au achiziționat cititoare compatibile.

„Până acum sunt peste 2.200 de postări ale oamenilor. Le împărțim pe categorii. Evident că din cele 2.000 și ceva de postări se coagulează 15-20 de domenii în care oamenii întâmpină dificultăți în relația cu statul”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ea a subliniat că introducerea cartea electronică de identitate din România este un proiect nou, iar procesul de implementare a scos la iveală numeroase blocaje administrative.

„Cele mai multe sunt în zona de carte electronică de identitate, pentru că este acest produs nou și din nefericire statul știe să se saboteze el pe el singur”, a adăugat vicepremierul.

Autoritățile vor analiza lunar problemele semnalate

Vicepremierul a precizat că sesizările primite prin platformă vor fi analizate împreună cu Ministerul Afacerilor Interne din România, instituția responsabilă de emiterea cărților de identitate.

Autoritățile vor identifica blocajele semnalate de cetățeni și vor încerca să le rezolve în mod sistematic.

Planul este ca în fiecare lună să fie analizate primele zece domenii cu cele mai multe probleme, iar după rezolvarea acestora să fie abordate următoarele.

În situațiile în care blocajele sunt cauzate de prevederi legislative, Guvernul ar putea sesiza Parlamentul României pentru modificarea legilor.

Sistem de urmărire a sesizărilor

Potrivit vicepremierului, persoanele care depun sesizări pe platformă vor primi un număr de înregistrare (tracking number) care le permite să urmărească evoluția solicitării.

„Oamenii vor primi un tracking number cu care își pot urmări sesizarea, astfel încât să știe în fiecare clipă ce se întâmplă cu ea”, a explicat Oana Gheorghiu.

Autoritățile promit și rapoarte lunare privind principalele probleme semnalate de cetățeni și stadiul rezolvării acestora.

„În fiecare lună vom avea o raportare cu primele zece domenii. Pe măsură ce le rezolvăm, vom trece la următoarele. Încercăm să facem lucrurile astfel încât să nu mai poată fi întoarse din drum”, a mai spus vicepremierul.