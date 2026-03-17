Stațiile de distribuție a carburanților au intrat, din nou, în vizorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, după o serie de controale desfășurate pe 5 martie. Bilanțul este unul consistent: amenzi de aproape 1,5 milioane de lei și mai multe măsuri dure, inclusiv oprirea temporară a activității în unele cazuri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Controalele au scos la iveală probleme care, de altfel, revin frecvent în rapoartele ANPC. De la lucruri aparent simple – cum ar fi neafișarea prețului la pompă sau totemuri nefuncționale – până la situații mai serioase, precum scurgeri de combustibil, pistoale defecte ori zone neigienizate.

Nu au lipsit nici derapajele comerciale. Comisarii au identificat și afirmații considerate nejustificate, de tipul „garantăm cea mai mare cifră cetanică produsă în România”, dar și lipsa informațiilor esențiale despre caracteristicile combustibililor, potrivit Mediafax.

Probleme și la produsele din interiorul stațiilor

Verificările nu s-au limitat la pompe. În magazinele din benzinării au fost găsite produse expirate, ambalaje deteriorate sau etichete fără traducere în limba română. În unele cazuri, chiar fructe și legume cu semne de alterare sau cu urme de mucegai.

Situația nu a fost mai bună nici în zonele de tip fast-food. Inspectorii au descoperit lipsa informării privind alergenii, temperaturi de păstrare necorespunzătoare și echipamente – frigidere, cuptoare sau ustensile – neigienizate.

Sute de sancțiuni și produse retrase de la vânzare

În total, au fost aplicate 359 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 114 au fost avertismente, iar 245 amenzi, valoarea cumulată depășind 1,49 milioane de lei.

În paralel, ANPC a decis retragerea definitivă de la vânzare a unor produse în valoare de peste 45.000 de lei. Alte produse, de peste 10.000 de lei, au fost oprite temporar până la remedierea problemelor.

În șapte situații, măsura a fost și mai drastică: oprirea temporară a prestării serviciilor.

ANPC: intervenim ferm, în limitele legii

Reprezentanții instituției spun că astfel de acțiuni vor continua, mai ales în contextul numărului ridicat de sesizări venite din partea consumatorilor.

„ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor și apreciază încrederea pe care aceștia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuțiilor legale, pentru a preveni și sancționa orice practici care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor.” a declarat Ionel Cristinel Obretin, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Controalele ANPC indică faptul că problemele din stațiile de carburanți continuă să apară în mod constant.