Centura București se află printre cele mai aglomerate șosele din Europa în perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit unui studiu realizat de DiscoverCars.com, relatează Economica.net.

Analiza arată că, an de an, traficul rutier din marile orașe europene crește semnificativ în preajma Crăciunului, iar Capitala României nu face excepție.

Metodologia studiului

Studiul a fost realizat pe baza datelor de trafic furnizate de autorități și a comparat volumele de circulație din ultimii cinci ani. Obiectivul a fost identificarea celor mai aglomerate șosele, precum și a zilelor și intervalelor orare în care se înregistrează cele mai mari vârfuri de trafic în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Sărbătorile de iarnă au sosit, ceea ce înseamnă adesea multe întâlniri sociale, cumpărături și mâncare delicioasă. Un dezavantaj, însă, îl reprezintă drumurile aglomerate din marile orașe”, notează realizatorii raportului.

Ultima vineri înainte de Crăciun, cea mai aglomerată zi

Concluzia principală a studiului este că ultima vineri înainte de Crăciun este, în mod constant, cea mai aglomerată zi pentru deplasările rutiere în Europa. Această tendință se regăsește și în București. „Cercetările noastre arată că, în toată Europa, ultima vineri înainte de Crăciun este o zi foarte aglomerată pentru călătorii. Dacă intenționați să conduceți în «vinerea aglomerată» din acest an ar fi bine să vă planificați călătoria în afara orelor de vârf, pentru a evita blocajele de trafic”, a declarat Aleksandrs Buraks, director de dezvoltare la DiscoverCars.com.

Centura București, cea mai aglomerată șosea din Capitală

În cazul Capitalei, studiul arată că cea mai aglomerată șosea nu este una dintre arterele centrale, ci Centura București. Datele analizate indică faptul că, în fiecare an, vârful de trafic se produce în aceeași zonă și într-un interval orar similar. În 2024, cea mai aglomerată zi pe Centura București a fost 20 decembrie, între orele 16:00 și 17:00. În 2023, vârful de trafic a fost înregistrat pe 22 decembrie, în același interval orar. Situații similare au fost consemnate pe 23 decembrie 2022, 24 decembrie 2021 și 18 decembrie 2020.

Singura excepție din ultimii cinci ani a fost anul 2021, când ziua cu cel mai mare volum de trafic pe Centura București a fost chiar Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.

Creștere de până la 30% a volumului de trafic

Potrivit autorilor studiului, în 2024 s-a înregistrat o creștere a volumului de trafic cuprinsă între 25% și 30% pe anumite segmente ale centurii. „În 2024 a existat o creștere cu 25% – 30% a volumului, care ar fi putut proveni de la persoanele aflate în vacanță de Crăciun și de la cumpărători, supraîncărcând segmentele de centură din apropierea DN3 și A2″, se arată în raport.

Problemele de infrastructură persistă

Aceste zone sunt cunoscute pentru problemele de infrastructură, circulația desfășurându-se în continuare pe o singură bandă pe sens, cu legături deficitare către București și localitățile limitrofe. În același perimetru, finalizarea autostrăzii de centură A0 înregistrează întârzieri. Chiar și în ipoteza deschiderii complete a A0 în 2026, lipsa unui nod rutier performant cu DN3 ar putea menține problemele de trafic, conform observațiilor incluse în studiu.

Ziua de Crăciun, cea mai liniștită

La polul opus, analiza arată că ziua cu cel mai redus trafic pe Centura București este, constant, 25 decembrie. Intervalul orar cel mai lejer pentru deplasare în ziua de Crăciun este între 04:00 și 05:00 dimineața.

La solicitarea Economica.net, realizatorii studiului au precizat că datele de trafic utilizate pentru București provin de la Administrația Străzilor București (ASPMB).

București, pe locul nouă în clasamentul european

În clasamentul celor mai aglomerate orașe europene în perioada sărbătorilor, Bucureștiul ocupă locul nouă. Pe primele poziții se află Londra, cu vârf de trafic pe autostrada M25, Berlin, pe Bundesautobahn 100, și Madrid, pe M-30. În top mai apar Roma, Paris, Viena, Minsk și Varșovia. Pe locul 10 se situează Budapesta, unde traficul cel mai intens se înregistrează pe M0 Ring Road.

Studiul mai arată că, în toate cele zece orașe analizate, ziua de 25 decembrie a fost cea cu cel mai redus trafic rutier în ultimii cinci ani, iar cele mai libere intervale orare au fost constant între 04:00 și 06:00 dimineața.