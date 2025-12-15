Trotinetele și bicicletele electrice vor fi obligate să aibă RCA / Limitele minime de despăgubire în caz de accident au fost modificate

Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto, precum și obligația de asigurare a trotinetelor electrice și bicicletelor electrice, au intrat în vigoare. Conform Profit.ro, legea a fost promulgată recent de președintele României, Nicușor Dan.

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene vor fi următoarele:

pentru prejudicii materiale produse în unul şi același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei; pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 31.926.210 lei.

A.S.F. poate revizui prin reglementări proprii limitele prevăzute, conform actelor delegate emise de către Comisia Europeană. Proiectul fusese adoptat în decembrie, anul trecut, de către Guvern, iar deputații au eliminat toate modificările care fuseseră adăugate de senatori, astfel că prevederile au rămas în forma transmisă de Executiv.

Parlamentul a adoptat legea în grabă, deoarece România risca să fie dacă în judecată de Comisia Europeană la Curtea de Justiție a EU pentru întârzierea transpunerii directivei europene în domeniu. Directivele sunt obligatorii doar în ceea ce privește rezultatul care trebuie atins, iar acestea trebuie adaptate la condițiile și legislația deja în vigoare a țării în care se aplică.

Astfel, România a fost scutită de aplicarea de sancțiuni pecuniare, respectiv o sumă de peste 1,6 milioane de euro și penalități de până la 105.000 de euro pentru fiecare zi de întârziere.