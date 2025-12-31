TSMC începe producţia în masă de semiconductori ultraperformanţi de 2 nm

Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC a anunţat începerea producţiei cipurilor sale de 2nm ultraperformante, care reduc dimensiunea tranzistoarelor la doi nanometri şi deschid calea pentru performanţe crescute în domeniul inteligenţei artificiale, notează AFP, transmite Agerpres.

„Tehnologia 2nm (N2) a TSMC a început producţia în serie în al patrulea trimestru al anului 2025, cum era prevăzut”, a făcut cunoscut compania într-un comunicat nedatat publicat pe site-ul său, adăugând că aceste cipuri reprezintă „cea mai avansată tehnologie din industria semiconductorilor în ceea ce priveşte densitatea şi eficienţa energetică”.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) este principalul producător de semiconductori din lume. Printre clienţii săi se numără Nvidia şi Apple, care cheltuiesc miliarde de dolari pentru achiziţionarea de cipuri, servere şi centre de date.

Cipurile TSMC sunt utilizate într-o gamă largă de produse, de la rachete la smartphone-uri.

Taiwan produce mai mult de jumătate din semiconductorii din lume şi aproape toţi cei mai avansaţi necesari pentru inteligența artificială (IA).