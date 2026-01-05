UE a criticat dur programul de inteligență artificială Grok al lui Elon Musk din cauza videoclipurilor sexuale cu copii distribuite pe rețeaua X. Sunt ilegale, dezgustătoare, nu își au locul în Europa, a transmis un reprezentant al UE. Nu se știe dacă platforma va fi din nou sancționată.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

UE a transmis că ia foarte în serios videoclipurile false cu conținut sexual cu minori. Aceste videoclipuri cu conținut sexual explicit, care sunt investigate de autoritățile franceze, „sunt ilegale, dezgustătoare și nu își au locul în Europa”, a subliniat un purtător de cuvânt Comisiei Europene, potrivit Le Figaro, transmite Mediafax.

Grok este instrumentul de inteligență artificială asociat rețelei sociale X a lui Elon Musk. Purtătorul de cuvânt al CE s-a referit la videoclipurile deepfake care au fost distribuite pe rețeaua X.

„X este pe deplin conștient de faptul că aplicăm cu rigurozitate regulamentul Legii privind serviciile digitale (DSA) și încurajăm toate companiile să îl respecte”, a adăugat purtătorul de cuvânt, menționând că în decembrie UE a aplicat rețelei X prima amendă pentru încălcarea acestui regulament.

De asemenea, în noiembrie, Comisia a solicitat o explicație din partea platformei cu privire la conținutul de negare a Holocaustului generat de Grok. Incidentul a stârnit indignare în Europa. Platforma lui Elon Musk a răspuns solicitării în decembrie, iar echipele Comisiei „analizează” în prezent aceste informații, a declarat purtătorul de cuvânt al CE.

Grok, asistentul de inteligență artificială al rețelei X, a recunoscut vineri existența unor „deficiențe” care au permis utilizatorilor să obțină imagini cu conținut sexual explicit care implică minori și femei. Informația a declanșat proteste la nivel mondial și extinderea unei anchete judiciare în Franța.

La începutul lunii decembrie, UE a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale (DSA). Sancțiunea a fost aplicată în ciuda amenințărilor repetate din partea lui Donald Trump, care acuză blocul european că vizează giganții tehnologici americani prin legislația sa.

Administrația Trump a răspuns la sfârșitul lunii decembrie, impunând sancțiuni fostului comisar Thierry Breton, arhitectul DSA, precum și altor patru personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și în combaterea dezinformării.