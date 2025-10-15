dark
Un consorţiu de companii, printre care BlackRock, Nvidia şi Microsoft, a cumpărat Aligned Data Centers pentru 40 miliarde de dolari, într-o tranzacţie majoră pentru infrastructura AI

Redacția TechRider
15 octombrie 2025
o camera cu servere dintr-un data centre
Sursa foto: Iryna Kushnarova | Dreamstime.com
Un grup de companii din SUA, inclusiv BlackRock, Nvidia şi Microsoft, va achiziţiona Aligned Data Centers, într-o tranzacţie de aproximativ 40 miliarde de dolari, într-un efort de a extinde serviciile de cloud de ultimă generaţie şi infrastructura de inteligenţa artificială (AI), transmite AP, potrivit Agerpres.

Acest demers vine pe fondul unui val recent de tranzacţii care implică dezvoltatori de inteligenţă artificială, ce investesc masiv în infrastructură – energie electrică, centre de date şi alte resurse – pentru a susţine tehnologiile AI în expansiune.

Luna trecută, OpenAI şi Nvidia au anunţat un parteneriat de 100 miliarde de dolari, care va adăuga cel puţin 10 gigawaţi (GW) la puterea de calcul a centrelor de date.

Portofoliul Aligned include 50 de campusuri şi capacitate planificată şi operaţională de peste 5 gigawaţi, majoritatea SUA şi America Latină. Aligned va fi în continuare condusă de directorul general Andrew Schaap şi îşi va păstra sediul central în Dallas.

Este prima tranzacţie pentru consorţiul de investiţii, numit „Artificial Intelligence Infrastructure Partnership” (AIP). Ţinta iniţială a fost de a mobiliza capital propriu de 30 miliarde de dolari, cu potenţialul de a ajunge la 100 miliarde de dolari, inclusiv datoria.

Tranzacţia ar urma să se finalizeze în primul semestru din 2026.

În predeschiderea şedinţei Bursei de la New York, acţiunile Nvidia au urcat cu peste 2%.

