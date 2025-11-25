Un lider al Sberbank compară ascensiunea AI cu formarea unui nou „club nuclear” al naţiunilor / „Cine nu a început deja investiţiile rămâne în urmă, iar accesul devine aproape imposibil”

Inteligenţa artificială va conferi, în acest secol, o influenţă comparabilă cu cea a tehnologiei nucleare ţărilor care reuşesc să se desprindă în faţă acum, a declarat Alexander Vediahin, prim-vicepreşedinte al Sberbank, într-un interviu acordat Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Vediahin, care conduce transformarea Sberbank dintr-o bancă tradiţională într-un conglomerat tehnologic axat pe AI, a spus că este o realizare faptul că Rusia se numără printre cele şapte state care deţin modele AI dezvoltate integral la nivel naţional.

”AI este ca un proiect nuclear. Se formează un nou ‘club nuclear’, unde fie ai propriul tău model lingvistic naţional, fie nu ai deloc”, a afirmat el la evenimentul anual AI Journey.

Rusia trebuie să dezvolte cel puţin două-trei modele originale, nu modele străine reantrenate, pentru domenii sensibile precum serviciile publice online, sănătatea şi educaţia, a adăugat acesta.

”Nu poţi încărca informaţii confidenţiale într-un model străin. Este strict interzis şi ar avea consecinţe foarte neplăcute”, a spus Vediahin.

Preşedintele Vladimir Putin a subliniat recent că modelele AI indigene sunt esenţiale pentru suveranitatea Rusiei. Sberbank şi Yandex conduc eforturile de recuperare a decalajului faţă de rivalii din SUA şi China.

Vediahin a admis însă că Rusia nu poate egala capacitatea de calcul a liderilor globali, în special din cauza sancţiunilor occidentale care limitează accesul la tehnologie, iar diferenţa este de aşteptat să crească.

CLUBUL ESTE ”ÎNCHIS”

Potrivit acestuia, SUA şi China sunt avansate cu 6–9 luni înaintea restului ”clubului”, iar accesul altor state este practic închis.

”În această cursă, fiecare zi contează. Cine nu a început deja, rămâne în urmă cu mai mult decât o zi pentru fiecare zi trecută. Pentru cei care vor să se alăture acum, va fi extrem de costisitor, aproape imposibil.”

Vediahin a afirmat că modelul Sberbank GigaChat 2 MAX este comparabil cu ChatGPT 4.0, iar noul GigaChat Ultra Preview se află la nivelul ChatGPT 5.0.

Instituţia se pregăteşte pentru competiţia cu modelele de generaţie următoare şi plănuieşte să facă unele dintre acestea open source, inclusiv pentru utilizare comercială.

RUSIA SE CONSIDERĂ ”IMUNĂ LA RISCUL UNEI BULE AI”

Rusia se bazează pe programatorii şi matematicienii săi pentru a reduce costurile şi a accelera învăţarea automată, a explicat Vediahin.

Totuşi, dezvoltarea AI necesită investiţii uriaşe: el estimează că sectorul energetic al Rusiei va avea nevoie de 40.000 de miliarde de ruble pentru generare şi 5.000 de miliarde pentru reţele în următorii 16 ani.

Următorul salt tehnologic ar putea apărea printr-o creştere masivă a memoriei LLM şi printr-o arhitectură diferită de GPT, asemănătoare celei dezvoltate în 2024 de China, prin DeepSeek.

Vediahin a avertizat însă că nivelul uriaş de consum energetic face ca randamentele financiare din AI să fie ”foarte îndepărtate sau deloc vizibile”, avertizând asupra unei ”efervescenţe exagerate” în investiţiile în infrastructură. Rusia, spune el, nu riscă o bulă AI deoarece investiţiile sale nu sunt excesive.