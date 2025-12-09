VIDEO Un robotaxi Baidu din China lovește pietoni / Unul dintre ei a rămas prins sub mașină

Un robotaxi Baidu care opera în orașul chinez Zhuzhou a fost implicat într-o coliziune gravă, în urma căreia doi pietoni au fost internați la terapie intensivă. Conform Interesting Engineering, o persoană a fost prinsă sub vehiculul autonom, în timp ce o altă persoană a fost rănită în apropiere, trecătorii încercând să ridice mașina pentru a scoate victima.

Autoritățile investighează coliziunea robotaxiului Baidu

Imaginile indică faptul că persoana prinsă purta o cască și părea vizibil rănită, cu semne de suferință, în timp ce trecătorii încercau să ridice urgent vehiculul și să îi acorde ajutor. Autoritățile locale au confirmat ulterior că vehiculul, marcat cu sloganul „Hello Autonomous Driving” și afișând identificatorul „3009”, se deplasa spre sud și tocmai traversase o trecere de pietoni în momentul accidentului.

Potrivit presei locale, un reprezentant al serviciului clienți Hello a confirmat că firma a fost informată despre accident și a declarat că aceasta „cooperează activ cu departamentele relevante” pe măsură ce ancheta continuă. Rapoartele inițiale indică faptul că vehiculul implicat în accident este un model Apollo RT6 furnizat de Baidu. RT6, dezvoltat în comun de Baidu și JMC, reprezintă a șasea generație a gamei de vehicule autonome Baidu Apollo.

Hello vizează 50.000 de robotaxiuri până în 2027

În săptămânile care au precedat incidentul, Hello, o companie afiliată Alibaba, cunoscută mai ales pentru platforma sa de biciclete în comun și incursiunea sa mai recentă în serviciile de transport cu mașina, și-a prezentat în mod activ ambițiile crescânde în domeniul mobilității autonome.

Compania a dezvăluit că primul său vehicul autonom L4 este programat pentru producția în serie până în iunie 2026, cu livrări limitate preconizate încă din martie. Cofondatorul Yu Qiankun a declarat, de asemenea, că Hello își propune să pună în circulație peste 50.000 de robotaxiuri până în 2027.

Testele autonome ale Hello rămân limitate, funcționând doar în orașele mai mici Zhuzhou și Liyang, iar în urma incidentului, compania a oprit serviciul de robotaxi în Zhuzhou.