Von der Leyen anunță la Davos simplificări importante pentru companiile din UE: firmă înregistrată online în 48 de ore, în orice stat membru

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la Forumul Economic Mondial de la Davos un set de simplificări majore menite să faciliteze activitatea companiilor europene și să reducă barierele administrative din piața internă a UE.

Șefa Comisiei Europene a prezentat trei priorități principale pentru perioada următoare: un cadru de reglementare mai favorabil pentru afaceri, dezvoltarea unei piețe de capital unice și consolidarea unei uniuni energetice europene, potrivit Economedia.ro.

Prima măsură vizează crearea unei noi structuri juridice pentru companii, denumită „EU Inc.”, care ar urma să funcționeze pe baza unui set unic de reguli valabile în toate statele membre. Potrivit Ursulei von der Leyen, această inițiativă ar permite antreprenorilor să înregistreze o firmă în orice stat membru în termen de 48 de ore, complet online, beneficiind de aceleași reguli privind capitalul în întreaga Uniune.

„Trăim într-o epocă în care capitalul și datele pot traversa Europa într-o secundă, însă întreprinderile se confruntă cu reguli diferite de fiecare dată când se extind într-un nou stat membru. Acest lucru frânează creșterea și potențialul economic al companiilor”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen a subliniat că obiectivul este ca firmele europene să poată opera și obține finanțare pe întreg teritoriul UE la fel de ușor ca pe piețele uniforme din Statele Unite sau China.

A doua prioritate anunțată este accelerarea creării unei piețe de capital unice, mai profunde și mai lichide, care să permită companiilor să acceseze finanțare – inclusiv capital propriu – la costuri mai reduse în Europa. În acest sens, Comisia Europeană a formulat deja propuneri privind integrarea piețelor financiare, supravegherea acestora și stimularea inovării.

A treia direcție strategică vizează realizarea unei uniuni energetice, prin crearea unei piețe interconectate și accesibile pentru energie. Ursula von der Leyen a atras atenția asupra diferențelor mari de preț existente între statele membre și a anunțat un plan de acțiune european pentru energie la prețuri accesibile.

„Energia este un punct sensibil atât pentru companii, cât și pentru gospodării. Europa are nevoie de o abordare comună care să reducă aceste dezechilibre”, a declarat președinta Comisiei Europene.