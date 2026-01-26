Dacia Sandero își menține poziția de lider al vânzărilor de autoturisme în Europa, în timp ce Duster rămâne în top 10, iar constructorul auto de la Mioveni a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute la nivel global, de la lansarea primului Logan în 2004, arată o analiză realizată de specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM) – UBB FSEGA, citată de AgerPress.

Datele incluse în proiectul de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) arată că Dacia și Ford generează împreună circa 9% din exporturile anuale ale României.

În 2024 au fost vândute aproximativ 268.000 de unități Dacia Sandero în Europa

Potrivit analizei, în 2024 au fost vândute aproximativ 268.000 de unități Dacia Sandero în Europa, iar Duster a revenit în top 10 al celor mai vândute modele, ocupând locul nouă, cu aproximativ 175.000 de unități livrate, aceeași poziție ca în 2022. Datele preliminare pentru perioada ianuarie-noiembrie 2025 arată că Sandero și Duster își păstrează aceste performanțe, iar Dacia a depășit astfel pragul de 10 milioane de vehicule vândute la nivel global de la lansarea primului Logan.

Prima generație Dacia Sandero a fost lansată în 2008, iar modelul actual, aflat pe piață, este a treia generație, încadrată în segmentul B al automobilelor de clasă mică. Creșterea semnificativă a calității modelului din a doua generație a contribuit la succesul său în Europa, Sandero intrând în 2019 în top 10 al celor mai vândute automobile, pe poziția a șaptea.

Dacia ocupă locul al doilea în România, cu vânzări de peste 5,5 miliarde de euro în 2024

„Chiar dacă popularitatea mărcii Dacia a fost mereu ridicată în România datorită raportului preț-calitate și nivelului tehnic adecvat, marca a reușit să își consolideze o poziție puternică și pe piața europeană, câștigând încrederea unui public larg”, afirmă prorectorul UBB Cluj-Napoca și coordonatorul echipei RoEM-UBB FSEGA, Levente Szasz.

Dacia derulează activități de asamblare atât pe piața europeană, cât și pe cea din Africa de Nord, prin intermediul uzinei din Maroc. „Cea de-a treia generație a continuat această evoluție, păstrând unul dintre cele mai importante avantaje competitive: prețul accesibil. În ultimii cinci ani, prețul mediu al autoturismelor din segmentul B a crescut cu aproape 22% în Europa, ceea ce face ca acest criteriu să fie tot mai important în decizia de cumpărare”, explică Otto Csiki, cercetător în cadrul echipei RoEM-UBB FSEGA.

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, Dacia ocupă locul al doilea în România, cu vânzări de peste 5,5 miliarde de euro în 2024, după OMV Petrom. În ceea ce privește numărul de angajați, compania se află pe poziția a șaptea la nivel național, cu aproximativ 11.000 de salariați.

„Cererea ridicată din Europa pentru modelele Dacia se reflectă direct în volumul exporturilor României”

„Cererea ridicată din Europa pentru modelele Dacia se reflectă direct în volumul exporturilor României. Aproximativ 9% din valoarea totală a exporturilor țării provine din exportul de autoturisme (Dacia și Ford împreună). În timp ce majoritatea Sandero sunt produse în Maroc, aproximativ două treimi din producția Duster este asamblată la Mioveni, iar prezența constantă a modelului Duster în top 10 reprezintă o veste extrem de bună pentru industria auto românească”, a subliniat specialistul.