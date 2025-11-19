Bursele europene au închis puternic în scădere marţi, atingând cel mai redus nivel din ultima lună, pe măsură ce pieţele globale au fost trase în jos de reînnoirea temerilor legate de acţiunile din domeniul inteligenţei artificiale, transmite Reuters, citată de News.ro.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborât cu 1,8% la finalul şedinţei, toate bursele şi sectoarele majore din regiune marcând pierderi. Corecţia a urmat declinului înregistrat luni pe Wall Street, unde acţiunile tehnologice au tras pieţele americane în teritoriu negativ, tendinţă care a continuat şi în debutul sesiunii de marţi la New York.

DAX, CAC 40 şi FTSE 100 au pierdut între 1,5% şi 2%, pe fondul temerilor legate de o posibilă bulă în sectorul tehnologiei şi al IA.

ICG a avansat cu 4,4% după ce gigantul francez Amundi a anunţat achiziţia unei participaţii de aproape 10% în administratorul londonez de private equity, însă acţiunile Amundi au scăzut cu 3,6%.

Akzo Nobel a pierdut 2,9% după anunţarea unei fuziuni cu grupul american Axalta Coating Systems.

Producătorul elveţian Roche a câştigat 6,8% în urma rezultatelor pozitive din studiile clinice de fază III ale unui nou tratament oral pentru cancerul mamar. În schimb, acţiunile Novo Nordisk au scăzut cu 2,5% în urma deciziei companiei de a devansa reducerea preţului lunar al tratamentului pentru obezitate Wegovy în SUA, de la 499 la 349 de dolari.

Temeri privind o bulă AI

Investitorii americani aşteaptă datele întârziate privind piaţa muncii, dar şi rezultatele trimestriale ale Nvidia, de miercuri. Producătorul de cipuri, aflat în centrul dezbaterii privind sustenabilitatea raliului alimentat de inteligenţa artificială, a scăzut marţi cu 2%.

Incertitudinile au fost amplificate de evaluările ridicate ale companiilor tehnologice şi temeri privind soliditatea fundamentelor AI, pe fondul creşterii accelerate a emisiunilor de datorie în Big Tech şi a ritmului accelerat de depreciere a cipurilor AI.