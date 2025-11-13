Acțiunile Advanced Micro Devices au înregistrat miercuri o creștere de 7%, după ce producătorul de cipuri a anunțat un obiectiv ambițios de venituri anuale de 100 de miliarde de dolari din segmentul centrelor de date. Compania își propune să captureze o cotă semnificativă din piața în plină expansiune a inteligenței artificiale, dominată în prezent de rivalul Nvidia.

Avansul bursier ar putea adăuga peste 26 de miliarde de dolari la capitalizarea de piață a AMD, în contextul în care compania și-a prezentat pentru prima dată în trei ani obiectivele strategice pe termen mediu și lung. Printre țintele anunțate se numără mai mult decât triplicarea profiturilor în următorii trei până la cinci ani, potrivit Reuters.

Perspective optimiste pentru piața de cipuri

CEO-ul Lisa Su a prezentat analiștilor o viziune ambițioasă asupra evoluției pieței, estimând că segmentul cipurilor pentru centre de date ar putea atinge valoarea de 1 trilion de dolari până în 2030. Această predicție reflectă accelerarea cursei pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale avansate și cheltuielile record ale giganților tehnologici americani.

Estimarea Lisei Su acoperă întreaga gamă de produse AMD: procesoare general-purpose, cipuri de rețea și acceleratoare AI. Totuși, această cifră contrastează puternic cu predicțiile mult mai optimiste ale Nvidia, care anticipează cheltuieli între 3 și 4 trilioane de dolari pentru infrastructura AI până la sfârșitul deceniului.

Parteneriate strategice și credibilitate

Mai mulți analiști consideră că obiectivele AMD sunt realizabile, citând drept argument parteneriatele majore încheiate recent cu companii precum OpenAI și Oracle. Aceste colaborări ar putea genera zeci de miliarde de dolari în vânzări, iar compania a indicat că sunt în curs discuții cu alți furnizori importanți de servicii cloud.

Performanța bursieră a AMD reflectă încrederea investitorilor: acțiunile au crescut cu aproximativ 97% de la începutul anului și au înregistrat un avans de 16% din 6 octombrie, când a fost anunțat acordul cu OpenAI.

Strategia de concurență cu Nvidia

Pentru a consolida poziția în domeniul inteligenței artificiale, AMD mizează pe noua generație de cipuri MI400 și pe sistemul rack Helios, ambele programate pentru lansare în 2026. Aceste produse reprezintă pariurile companiei pentru a câștiga teren în fața Nvidia.

Proiecțiile financiare sunt ambițioase: AMD se așteaptă la o creștere anuală de 35% pentru întreaga afacere și de 60% specific pentru segmentul centrelor de date în următorii trei până la cinci ani. Compania estimează că profiturile vor ajunge la 20 de dolari pe acțiune în această perioadă, comparativ cu estimările LSEG de 2,68 dolari pe acțiune pentru 2025.

Reacții mixte din partea analiștilor

Stacy Rasgon, analist la Bernstein, a caracterizat obiectivele drept „oarecum agresive și ambițioase„. Potrivit acestuia, succesul depinde de capacitatea AMD de a utiliza tehnologia Helios pentru a evolua de la un actor marginal pe piața AI la unul care să dețină o cotă de piață semnificativă.

„Verdictul nu a fost încă pronunțat, dar conducerea atacă clar pe partea narativă”, a declarat Rasgon.

Investitorii Nvidia nu par îngrijorați de anunțurile concurentului, acțiunile companiei înregistrând o creștere modestă de 1,5% în aceeași zi. Această reacție sugerează că piața consideră că Nvidia își menține poziția dominantă, cel puțin pe termen scurt.

Anunțurile AMD marchează o nouă etapă în competiția intensă pentru supremația pe piața cipurilor destinate inteligenței artificiale, un sector care atrage investiții masive și defineză viitorul industriei tehnologice.